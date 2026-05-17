Đà Nẵng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao 2026

Chiều 17-5, tại Cung thể thao Tiên Sơn, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X năm 2026, với chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”.

Đại hội Thể dục thể thao TP Đà Nẵng lần thứ X năm 2026 khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thể dục thể thao luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại, đáng sống.

Lễ rước đuốc truyền thống tại đại hội

Đại hội Thể dục thể thao TP Đà Nẵng lần thứ X diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, gần dân và sát dân hơn.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với nhiều hoạt động thể thao cộng đồng, thể thao học đường, thể thao biển, thể thao doanh nghiệp và các giải đấu phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nghi thức đánh trống khai mạc đại hội

Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Nhiều vận động viên của thành phố đạt thành tích nổi bật ở các giải quốc gia, quốc tế và đóng góp cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASIAD, Olympic.

Đại hội lần này tổ chức thi đấu 25 môn và phân môn thể thao, gồm các môn truyền thống, hiện đại và thể thao biển, như: điền kinh, bơi, taekwondo, karate, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, pickleball, billiards…

Qua đó, Đà Nẵng tuyển chọn lực lượng vận động viên ưu tú tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc được dàn dựng công phu, đặc sắc

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều nội dung đặc sắc gồm văn nghệ chào mừng, diễu hành biểu dương lực lượng của 25 khối, lễ rước đuốc, tuyên thệ vận động viên và trọng tài, cùng chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn thành phố biển Đà Nẵng.

PHẠM NGA