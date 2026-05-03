Đà Nẵng thu hơn 5.727 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30-4

Ngày 3-5, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, tổng thu du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Biển Đà Nẵng đón lượng lớn du khách vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Từ ngày 25-4 đến 3-5, tổng lượng khách tham quan, du lịch ước đạt hơn 1,46 triệu lượt, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%. Khách lưu trú hơn 724.000 lượt, tăng 31%.

Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35%.

Công suất phòng bình quân toàn TP Đà Nẵng đạt khoảng 75–80%, riêng khối khách sạn 4–5 sao và tương đương đạt 90–95%.

Để phục vụ cao điểm du lịch, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn, cứu hộ cứu nạn, đáp ứng nhu cầu tắm biển, tham quan của người dân và du khách. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng nâng giá, chèo kéo khách.

Các cơ sở du lịch trên địa bàn cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh trong dịp lễ.

XUÂN QUỲNH