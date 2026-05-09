Dùng võng khiêng bệnh nhân vượt 5km đường sạt lở để cấp cứu

Ngày 9-5, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng dân quân thường trực của xã vừa dùng võng luân phiên khiêng một bệnh nhân vượt quãng đường bị sạt lở đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng dân quân xã Hùng Sơn dùng võng khiêng bệnh nhân qua khu vực bị sạt lở

Theo đó, vào trưa cùng ngày, bà Bling Thị Tr’tuốc (sinh năm 1977, trú tại thôn Pứt) bị đau nặng cần đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do đoạn đường từ nhà đến trạm y tế vẫn còn hư hỏng nặng do đợt sạt lở vào cuối tháng 4 vừa qua nên người thân không thể đưa bà đi cấp cứu được.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân thường trực tiếp cận hiện trường, để cùng người dân hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế. Lực lượng dân quân thường trực đã sử dụng cáng tạm khiêng bệnh nhân qua đoạn đường sạt lở, hư hỏng mà xe máy không di chuyển được.

Lực lượng dân quân đã khiêng bệnh nhân bệnh vượt qua quãng đường 5 km từ thôn Pứt đến Trạm y tế tại thôn Achoong

Mặc dù thời tiết nắng nóng, đường sá khó khăn, lực lượng dân quân thường trực đã thay nhau khiêng cáng, động viên người bệnh vượt qua quãng đường 5km từ thôn Pứt đến Trạm y tế tại thôn Achoong. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc tại cơ sở y tế.

Trước đó, trận mưa lớn vào chiều 25-4 vừa qua đã khiến tuyến đường khu vực vùng cao Ch’ơm và Gari bị sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở nằm gần khu dân cư thôn Pứt – nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 người chết và mất tích vào ngày 4-11-2025. Tại khu vực này, một khối lượng lớn đất đá đã tràn xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

NGUYỄN CƯỜNG