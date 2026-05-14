Đà Nẵng định hướng phát triển đô thị đa trung tâm

Ngày 13-5, tại TP Đà Nẵng, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía Nam”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia quy hoạch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và Dòng chảy đô thị phía Nam” thu hút nhiều chuyên gia, nhà đầu tư,... tham dự

Hội thảo góp phần làm rõ định hướng phát triển đô thị đa trung tâm theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND; đồng thời nhận diện dư địa tăng trưởng mới tại khu vực phía Nam thành phố và Nam Hội An.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, cho biết ngày 27-2-2026, HĐND TP Đà Nẵng ban hành Nghị quyết 06/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế, logistics, công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Theo định hướng quy hoạch mới, Đà Nẵng sẽ phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa trung tâm, gắn với hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông công cộng và hình thành các cực tăng trưởng mới. Trong đó, trục động lực Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An cùng khu vực Nam Hội An được xác định là không gian phát triển chiến lược của toàn vùng.

Ông Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát biểu tại hội thảo

Sau giai đoạn tái cấu trúc và thanh lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phục hồi theo hướng thực chất, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển khỏi hoạt động đầu cơ ngắn hạn để tìm đến các khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng kết nối đồng bộ và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, xu hướng “giải nén đô thị trung tâm” đang diễn ra rõ nét tại khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng và Nam Hội An. Đây được đánh giá là các địa bàn giàu tiềm năng để phát triển đô thị mới, trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch và cộng đồng cư dân hiện đại trong tương lai.

“Với vị thế và tầm nhìn chiến lược đã được xác lập, Đà Nẵng không chỉ mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản, mà còn từng bước hình thành cực tăng trưởng hiện đại, bền vững của miền Trung và cả nước”, ông Phạm Đức Sơn nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trình bày tham luận "Định hướng phát triển trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn"

Tại hội thảo, nhiều tham luận được trình bày, tập trung vào các nội dung: định hướng phát triển trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn; phát triển bền vững thị trường bất động sản Đà Nẵng; khai mở dòng chảy đô thị phía Nam trung tâm Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, hai phiên thảo luận với chủ đề “Quy hoạch đô thị Đà Nẵng nhìn từ Nghị quyết 06” và “Khai mở dòng chảy trục đô thị Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn” đã tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi, phân tích xu hướng mới và nhận diện cơ hội đầu tư dài hạn trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 06/NQ-HĐND.

