Khởi động chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Tối 29-4, tại công viên APEC Đà Nẵng, Bộ Công an, UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện đặc biệt “Tổ quốc bình yên”.

Chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những chiến công đó đã làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh từ tinh thần “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, góp phần làm nên những thắng lợi lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 3-5 với nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”.

Tiết mục cồng chiêng Tây Nguyên sôi động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong đó, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn thầm lặng” tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cùng đó là các hoạt động trải nghiệm như “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên”, “Dấu ấn cộng đồng”, giúp khơi dậy niềm tự hào và tinh thần chung tay bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật tái hiện không gian Mỳ Quảng trên nền phố cổ, tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng của toàn lực lượng An ninh nhân dân cùng sự ủng hộ của nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp nối truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục bài chòi phục vụ khán giả trước giờ khai mạc chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phân luồng giao thông phục vụ chương trình

Theo đó, đến hết ngày 2-5, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên).

Từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 1, 2-5, các tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía Bắc (bờ Đông) cầu Rồng, Mai Hắc Đế (đoạn từ Triệu Việt Vương đến đường dẫn phía Bắc cầu Rồng), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Triệu Việt Vương đến Hà Thị Thân) cũng áp dụng lệnh cấm tương tự, trừ các phương tiện phục vụ chương trình.

Từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày 27 đến 30-4, cầu Rồng bị cấm lưu thông theo hướng từ phường An Hải sang phường Hải Châu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ 18 giờ đến 24 giờ ngày 30-4, cầu Rồng bị cấm lưu thông theo hướng từ phường An Hải sang phường Hải Châu; chiều ngược lại vẫn hoạt động bình thường. Riêng các ngày 1 và 2-5, cầu Rồng cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông trong cùng khung giờ.

Đà nẵng bố trí các bãi đỗ xe tạm tại khu vực đất trống và các tuyến đường lân cận như Bạch Đằng; Bình Minh 7, 8, 9, 10; Trần Văn Trứ để phục vụ người dân. Khu vực trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng dành làm bãi đỗ xe cho đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Trong các ngày 30-4 và 2-5 (từ 18 giờ đến 22 giờ), các tàu, thuyền bị cấm di chuyển trên sông Hàn trong phạm vi 200m quanh khu vực cầu Rồng nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động.

XUÂN QUỲNH

