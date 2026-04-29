Từ 15-5, Đà Nẵng triển khai ký số toàn bộ kết quả thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 29-4, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, từ 15-5, sở sẽ triển khai ký số và trả kết quả bản điện tử đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

Theo đó, Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP Đà Nẵng sẽ thực hiện ký số, trả kết quả điện tử cho tất cả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật không thể ký số hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng sẽ cấp bản giấy theo quy định.

Người nộp hồ sơ có thể đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ theo mã số hồ sơ hoặc mã số doanh nghiệp, đồng thời tải kết quả bản điện tử có chữ ký số hợp lệ của cơ quan đăng ký kinh doanh để lưu trữ, sử dụng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai đồng bộ; bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý, khai thác và sử dụng kết quả điện tử thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại bản giấy đối với các hồ sơ, kết quả đã được ký số hợp lệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 9 chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp nhận, khai thác và tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính đã được ký số, không yêu cầu cung cấp bản giấy, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

XUÂN QUỲNH