Đề xuất cơ chế hỗ trợ cán bộ công đoàn khi bảo vệ người lao động

Ngày 9-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026.

Hội nghị có hơn 300 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 220.000 đoàn viên tại 1.776 công đoàn cơ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, bà Đinh Thị Mai Tuyên, đại diện Công ty TNHH TMDV Mỹ thuật Khải Hoàn phản ánh, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở hiện hưởng lương từ doanh nghiệp nên có tâm lý e ngại, lo bị "trù dập" hoặc sa thải khi đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo bà, Luật Công đoàn năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, tạo điều kiện để lực lượng này yên tâm công tác.

Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu các quy định cụ thể như hỗ trợ tìm việc làm mới hoặc hỗ trợ tài chính trong thời gian cán bộ công đoàn bị gián đoạn việc làm.

Từ thực tế đó, bà Tuyên đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thời gian tới sẽ có những giải pháp gì để bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ không chuyên trách tại doanh nghiệp.

Bà cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế bảo vệ thực chất hơn, hoặc xây dựng quỹ trả lương độc lập cho chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp lớn, nhằm giảm sự phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trả lời, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Luật Công đoàn và Nghị định 105 về tài chính công đoàn quy định cụ thể các cơ chế hỗ trợ, trong đó có nội dung hỗ trợ tài chính cho cán bộ công đoàn khi xảy ra tranh chấp lao động với người sử dụng lao động.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai khá hiệu quả công tác bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động.

Riêng tại Đà Nẵng, năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn, hỗ trợ 58 người lao động; bảo vệ quyền lợi cho 1 trường hợp; tham gia điều tra 4 vụ tai nạn lao động. Trong quý 1-2026, đơn vị tiếp nhận hồ sơ khởi kiện của 109 trường hợp, đại diện cho 161 lao động tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có cán bộ công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng đường dây nóng, đầu mối liên hệ hoặc phương thức tiếp nhận thông tin để cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động kịp thời phản ánh các tranh chấp lao động, qua đó có giải pháp bảo vệ phù hợp.

“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong trường hợp xảy ra tranh chấp lao động hoặc bị buộc thôi việc”, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Dẫn chứng, ông cho biết, gần đây Liên đoàn Lao động TP Đồng Nai đã hỗ trợ thành công 1 vụ kiện liên quan chủ tịch công đoàn cơ sở bị doanh nghiệp buộc thôi việc trái pháp luật khi đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động.

Sau đó, doanh nghiệp phải bồi thường khoảng 200 triệu đồng cho cán bộ này. Tuy nhiên, quá trình theo đuổi vụ việc kéo dài khoảng 30 tháng, khiến người lao động gặp nhiều khó khăn về đời sống.

Đây là cơ sở thực tiễn để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tài chính, bảo vệ tốt hơn cán bộ công đoàn cơ sở trong thời gian tới.

XUÂN QUỲNH