Hoàn thiện cơ chế đặc thù, phát huy vai trò địa phương động lực

Sáng 5-5, tại TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, thẳng thắn, thiết thực. Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền; với nội dung phức tạp cần xây dựng lộ trình cụ thể, trả lời rõ ràng, tránh kéo dài.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị 21 nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, 23 nội dung thuộc thẩm quyền TP Đà Nẵng và có 17 ý kiến phát biểu trực tiếp.

Thời gian tới, Trung ương tập trung thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh gắn với kiểm tra, giám sát.

Đối với các địa phương động lực như Đà Nẵng, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng, nhà nước, Trung ương sẽ tập trung xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm của kiểm tra, thanh tra và giám sát tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công.

Trung ương cũng chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, phấn đấu cắt giảm trên 30% thủ tục, tăng cường chuyển đổi số, liên thông dữ liệu.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện thận trọng, phù hợp thực tiễn, đồng thời bảo đảm chế độ cho đội ngũ cơ sở. Công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện công khai, minh bạch, lấy hiệu quả và uy tín làm thước đo; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm. Trung ương đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm tại các địa phương động lực như TP Đà Nẵng, TPHCM, TP Hà Nội...

Nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong giáo dục và y tế. Trong đó, sẽ đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, phấn đấu 100 trường đi vào hoạt động trong năm nay, số còn lại hoàn thành trong năm sau.

Ở lĩnh vực y tế, yêu cầu đặt ra là tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Thực tế tại TPHCM và một số địa phương, qua khám định kỳ đã phát hiện trên 30% người dân có bệnh, nhiều trường hợp trước đó chưa từng đi khám.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, triển khai nghiêm túc, bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe hằng năm. Nếu không thực hiện đầy đủ sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, cần phát huy vai trò y tế cơ sở, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; nhân rộng các mô hình hiệu quả như tại Tuyên Quang.

