Đà Nẵng nghiên cứu chính sách mới thu hút nhân lực chất lượng cao

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất linh kiện máy bay cho các tập đoàn Boeing, Airbus cùng nhiều tập đoàn hàng không vũ trụ lớn trên thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là kỹ sư và lao động chuyên môn cao từ TPHCM và Hà Nội đến làm việc tại Đà Nẵng.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp kiến nghị TP Đà Nẵng hỗ trợ kết nối với các hội đồng hương Đà Nẵng đang học tập, làm việc tại TPHCM và Hà Nội, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ cao tiếp cận nguồn nhân lực có chuyên môn và mong muốn trở về quê hương làm việc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn được đồng hành cùng Đà Nẵng trong các chương trình giới thiệu việc làm, xúc tiến nguồn nhân lực tại các trường đại học lớn ở TPHCM và Hà Nội, nhằm quảng bá cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao tại Đà Nẵng.

Theo bà Trần Hạnh Trang, Founder & CEO, Chủ tịch ENOSTA Group, Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhân tài công nghệ toàn cầu đến sinh sống và làm việc.

Thời gian qua, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới dành cho những người làm việc từ xa. Tuy nhiên, Đà Nẵng không chỉ nên thu hút nhóm lao động làm việc trực tuyến đơn thuần, mà cần hướng tới các chuyên gia công nghệ chất lượng cao, nhà sáng lập startup và nhân sự có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bà Trang đề xuất Đà Nẵng nghiên cứu chính sách “Innovation Visa” (visa đổi mới sáng tạo) có thời hạn từ 1 đến 3 năm dành cho chuyên gia công nghệ và startup quốc tế, tham khảo mô hình đã được triển khai hiệu quả tại Bồ Đào Nha, Estonia hay Thái Lan.

Liên quan các đề xuất về thu hút chuyên gia công nghệ quốc tế, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng cho biết, sở ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp và sẽ nghiên cứu kinh nghiệm từ các quốc gia khác về chính sách visa dành cho chuyên gia công nghệ, cũng như mô hình “Digital Nomads” – những người vừa sinh sống, du lịch vừa làm việc từ xa tại Đà Nẵng. Sở sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu TP Đà Nẵng trong tháng 6-2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận các đề xuất về kết nối nguồn nhân lực quê hương Đà Nẵng đang học tập, làm việc tại Hà Nội và TPHCM, cũng như các chính sách thu hút nhân tài cho doanh nghiệp công nghệ cao.

Ông cho biết, Đà Nẵng đang nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh mô hình liên kết “3 nhà” gồm nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp để gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Đà Nẵng sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Đại học Đà Nẵng và các trường liên quan để triển khai mô hình này, qua đó giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp, sinh viên có thêm cơ hội việc làm ngay tại địa phương.

