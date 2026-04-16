Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu

Mô hình “cây kết nối” tại trung tâm triển lãm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Triển lãm quy tụ gần 300 doanh nghiệp với hơn 500 sản phẩm tiêu biểu, đến từ 75/94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Du khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của triển lãm là sự tham gia đồng bộ của các địa phương, sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nên không gian giới thiệu tổng thể, phản ánh năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và bản sắc kinh tế - văn hóa của từng khu vực.

Không gian triển lãm được bố trí trên diện tích hơn 10.000m² với khoảng 112 cụm gian hàng, thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp trưng bày với trải nghiệm thực tế.

Trình diễn làng nghề truyền thống. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt - Made in Đà Nẵng”, triển lãm không chỉ giới thiệu năng lực sản xuất và bản sắc kinh tế - văn hóa của thành phố mà còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn làng nghề truyền thống mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, nghề đúc đồng; biểu diễn múa cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu, nghệ thuật Bài chòi; trình diễn áo dài lụa...

Trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng với các tỉnh, thành; hội thảo xây dựng, phát triển thương hiệu “Made in Da Nang”; hội thảo “Made in Việt Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon”.

Triển lãm mở cửa tự do đến ngày 20-4 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố xác định phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển lãm là dịp để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và nâng cao giá trị thương hiệu “Made in Đà Nẵng”.

XUÂN QUỲNH