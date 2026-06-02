Nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, sáng 2-6, Tập đoàn Quốc tế Á Châu phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT tuyên truyền, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

Chương trình có tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng, được triển khai trên nhiều tuyến đường trọng điểm của TP Đà Nẵng, kết hợp giữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở và trao tặng trực tiếp mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân.

Hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra tai nạn.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, hiện nay vẫn còn không ít người dân sử dụng các loại mũ bảo hiểm thời trang, mũ không đạt chuẩn hoặc không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Thông qua chương trình, lực lượng CSGT và doanh nghiệp mong muốn lan tỏa thông điệp sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người tham gia giao thông.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Á Châu cho biết, với vai trò là đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm, doanh nghiệp luôn đặt yếu tố an toàn của người dân lên hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm của tập đoàn đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo quy chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

“Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng lực lượng CSGT TP Đà Nẵng triển khai chương trình ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đây cũng là bước khởi đầu cho chương trình ‘Đội mũ đạt chuẩn’ mà Á Châu mong muốn nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian tới”, lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Á Châu chia sẻ.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT chia sẻ tại chương trình

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, đánh giá đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại các điểm trao tặng, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi và cho biết qua tuyên truyền của lực lượng chức năng đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Tập đoàn Quốc tế Á Châu hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm lớn tại Việt Nam với các thương hiệu như Asia, Royal, ROC, ACCap, JC Helmet và Royce. Trải qua gần 20 năm phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống 4 nhà máy sản xuất tại tỉnh Tây Ninh với hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cũng thường xuyên tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, cứu trợ thiên tai và đồng hành cùng nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông trên cả nước. Thông qua chương trình lần này, Tập đoàn Quốc tế Á Châu tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, lấy con người làm trung tâm và xem sự an toàn của cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

PHẠM NGA