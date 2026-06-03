Sẵn sàng cho đêm thi thứ hai tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Ghi nhận ngày 3-6, bất chấp cái nắng gắt, công tác chuẩn bị tại trận địa pháo bờ tây sông Hàn rất khẩn trương.
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, kỹ thuật viên hai đội thi đang tập trung cao độ đấu nối hàng ngàn quả pháo, chạy đua với thời tiết khắc nghiệt để hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm diễn.
Với đội Việt Nam 2, đêm thi này là thành quả của 6 tháng ấp ủ. Trở lại sau những kinh nghiệm quý giá từ mùa giải 2025, đội ngũ nòng cốt gồm 11 thành viên mang đến một bước tiến lớn: làm chủ 100% công nghệ đồ họa mô phỏng 3D. Nhờ đó, họ có thể căn chỉnh từng hiệu ứng ánh sáng trên không gian ảo với độ chính xác cao trước khi thực chiến.
Lợi thế và cũng là niềm tự hào lớn nhất của đại diện nước chủ nhà là việc sử dụng 100% pháo hoa nội địa — sản phẩm đã chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ hay Dubai.
Chia sẻ về thông điệp đêm thi, Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Hoá chất 21 cho biết, màn trình diễn của đội sẽ mang đậm dấu ấn di sản, thắp sáng bầu trời sông Hàn bằng những hình ảnh biểu trưng cho khát vọng dân tộc. Đặc biệt, hình ảnh "cây cọ" – biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ, nơi đơn vị đóng quân sẽ được tái hiện như một minh chứng cho sự hùng cường, bền bỉ và ý chí của con người Việt Nam.
Trong khi đó, đội Lux Factory POK 2.0 dù lần đầu góp mặt tại DIFF nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp. Ông Arnaud Fouriau, đội trưởng đội Lux Factory POK 2.0 chia sẻ, bám sát chủ đề "Di sản", đội mang theo kịch bản "Danang Sunrise" (Bình minh Đà Nẵng) là sự kết hợp tinh tế giữa tư duy nghệ thuật phương Tây và cảm hứng từ chiều sâu văn hóa Việt Nam.
Bằng ngôn ngữ của âm nhạc và ánh sáng, họ kể câu chuyện về một vùng đất kiên cường, nơi các lớp lang văn hóa giao thoa, chồng lấp lên nhau để tạo nên một Đà Nẵng rạng rỡ, định hướng tương lai.
Trước những dấu ấn kiến trúc và di sản Pháp đã hiện hữu tại Việt Nam, đội tin rằng lễ hội chính là giá trị cốt lõi để gắn kết, học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau giữa các quốc gia.