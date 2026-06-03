Sẵn sàng cho đêm thi thứ hai tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề “Di sản” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6-6. Đây là cuộc kiến tạo nghệ thuật đầy hứa hẹn giữa đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) và đội Lux Factory POK 2.0, tân binh đến từ nước Pháp.

Ghi nhận ngày 3-6, bất chấp cái nắng gắt, công tác chuẩn bị tại trận địa pháo bờ tây sông Hàn rất khẩn trương.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, kỹ thuật viên hai đội thi đang tập trung cao độ đấu nối hàng ngàn quả pháo, chạy đua với thời tiết khắc nghiệt để hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đêm diễn.

Trận địa pháo trên bờ tây sông Hàn dưới cái nóng hầm hập. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với đội Việt Nam 2, đêm thi này là thành quả của 6 tháng ấp ủ. Trở lại sau những kinh nghiệm quý giá từ mùa giải 2025, đội ngũ nòng cốt gồm 11 thành viên mang đến một bước tiến lớn: làm chủ 100% công nghệ đồ họa mô phỏng 3D. Nhờ đó, họ có thể căn chỉnh từng hiệu ứng ánh sáng trên không gian ảo với độ chính xác cao trước khi thực chiến.

Đội thi miệt mài hoàn thiện những khâu cuối cùng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những đôi tay vẫn thoăn thoắt thao tác, chạy đua cùng thời gian. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từng chi tiết ống phóng, dây dẫn được kiểm tra tỉ mỉ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lợi thế và cũng là niềm tự hào lớn nhất của đại diện nước chủ nhà là việc sử dụng 100% pháo hoa nội địa — sản phẩm đã chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ hay Dubai.

Chia sẻ về thông điệp đêm thi, Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Hoá chất 21 cho biết, màn trình diễn của đội sẽ mang đậm dấu ấn di sản, thắp sáng bầu trời sông Hàn bằng những hình ảnh biểu trưng cho khát vọng dân tộc. Đặc biệt, hình ảnh "cây cọ" – biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ, nơi đơn vị đóng quân sẽ được tái hiện như một minh chứng cho sự hùng cường, bền bỉ và ý chí của con người Việt Nam.

Trong khi đó, đội Lux Factory POK 2.0 dù lần đầu góp mặt tại DIFF nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp. Ông Arnaud Fouriau, đội trưởng đội Lux Factory POK 2.0 chia sẻ, bám sát chủ đề "Di sản", đội mang theo kịch bản "Danang Sunrise" (Bình minh Đà Nẵng) là sự kết hợp tinh tế giữa tư duy nghệ thuật phương Tây và cảm hứng từ chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Dàn pháo hoa được đội Pháp bố trí. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sự tập trung cao độ của các kỹ thuật viên nhằm mang đến màn giao thoa văn hóa hoàn mỹ giữa tư duy phương Tây và di sản Việt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bằng ngôn ngữ của âm nhạc và ánh sáng, họ kể câu chuyện về một vùng đất kiên cường, nơi các lớp lang văn hóa giao thoa, chồng lấp lên nhau để tạo nên một Đà Nẵng rạng rỡ, định hướng tương lai.

Trước những dấu ấn kiến trúc và di sản Pháp đã hiện hữu tại Việt Nam, đội tin rằng lễ hội chính là giá trị cốt lõi để gắn kết, học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau giữa các quốc gia.

XUÂN QUỲNH