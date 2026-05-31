Mãn nhãn màn so tài pháo hoa giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc

Ngay từ sớm, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi cùng các tuyến đường, cây cầu dọc sông Hàn đã chật kín khán giả.

Khán giả ngồi kín khán đài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, DIFF 2026 là minh chứng cho một Đà Nẵng năng động, điểm đến của giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế. Lễ hội năm nay gồm 6 đêm thi, là 6 mảnh ghép kể câu chuyện Đà Nẵng kết nối thế giới qua các chủ đề: Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo, Tầm nhìn và đêm chung kết Những chân trời kết nối.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Đêm mở màn mang chủ đề "Thiên nhiên" là cuộc đọ sức kịch tính giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch mùa giải 2025 - Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc). Cùng khai thác một chủ đề nhưng hai đội mang đến hai cách kể chuyện hoàn toàn khác biệt.

Đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên trù phú và thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh rực rỡ và các khoảng lặng giàu cảm xúc. Sự đổi mới trong kỹ thuật kết hợp cùng âm nhạc đã giúp đội Việt Nam tạo nên một trong những màn trình diễn đậm đà bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương cho 2 đội thi

Trong khi đó, đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định đẳng cấp với tác phẩm “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông). Đội thi phô diễn kỹ thuật dàn dựng bậc thầy, hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao và sự đồng bộ tuyệt đối với âm nhạc. Đặc biệt, việc lồng ghép ca khúc “Việt Nam tinh hoa” vào phần trình diễn như một lời chào nồng hậu, tạo điểm nhấn bất ngờ và nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài.

>>>Phần trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Ảnh: XUÂN QUỲNH

>>>Phần trình diễn đến từ đội thi Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Góp phần vào thành công của đêm khai mạc là sân khấu hoành tráng có quy mô lớn nhất lịch sử DIFF. Sân khấu sở hữu hệ thống vòm cơ khí khổng lồ (rộng hơn 40m, cao 10m) tích hợp công nghệ trình diễn tối tân như laser công suất lớn, matrix LED 3D và LED xuyên thấu đa tầng. Chương trình nghệ thuật Cùng với pháo hoa, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Khán giả được dẫn dắt từ thế giới kỳ diệu của thiên nhiên qua tiết mục “Vũ điệu gió - Colors of the Wind” (Hoàng Hải, Hà Nhi), đến âm hưởng hào hùng, khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới qua “Cưỡi ngựa về trời” (Nguyễn Trần Trung Quân) và bùng nổ cùng liên khúc “Destiny - Cây đèn thần - Hừng đông” (Hồ Ngọc Hà). Trước phần thi của đội Trung Quốc, tiết mục “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” được dàn dựng công phu, tạo nên một nhịp cầu nghệ thuật kết nối văn hóa Á Đông.

XUÂN QUỲNH