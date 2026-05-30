Rút ngắn thời gian giải quyết 5 thủ tục đất đai xuống còn 1,5 ngày

Ngày 30-5, Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị cắt giảm thời gian giải quyết 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai từ 3 ngày xuống chỉ còn 1,5 ngày làm việc.

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quy định trên áp dụng cho các trường hợp gộp 2 thủ tục có kết hợp đăng ký biến động về thông tin thửa đất (do thay đổi địa giới hành chính, cập nhật căn cước công dân...)

Cụ thể, 5 thủ tục được đẩy nhanh tiến độ gồm: Đăng ký, thay đổi và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm (gồm cả đăng ký thay đổi, xóa thông báo); chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất.

Việc cải cách này nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong tiếp cận nhanh chóng các nguồn vốn tín dụng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP Đà Nẵng, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã ban hành Công văn số 4619/UBND-SNV. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở NN-MT chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để tham mưu ban hành văn bản quy định rõ thành phần, thời gian, trình tự và trách nhiệm của từng khâu giải quyết thủ tục (bao gồm quy trình đo đạc), yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Đặc biệt, lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt Sở NN-MT phải phối hợp với cơ quan thuế giải quyết triệt để các vướng mắc; chấm dứt ngay tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian giải quyết thực tế của người dân và doanh nghiệp.

