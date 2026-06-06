Tôn vinh “Di sản” bằng pháo hoa

Tối 6-6, đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, với chủ đề “Di sản”, đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc ánh sáng và âm nhạc qua màn tranh tài ấn tượng giữa đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 (Pháp).

Đông đảo người dân, du khách thưởng thức màn trình diễn 2 đội thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng chung chủ đề "Di sản", 2 đội thi mang đến những lăng kính nghệ thuật hoàn toàn khác biệt.

Mở màn đêm diễn, đội tân binh đến từ Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu mê hoặc với phần thi mang tên “Heritage – Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng).

Bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, đội thi khắc họa sự giao thoa văn hóa và vẻ đẹp Đà Nẵng trên đà hội nhập.

Đội tân binh đến từ Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu mê hoặc

Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến lộng lẫy được xếp lớp tinh tế. Cao trào của màn trình diễn là chùm pháo vàng kim bung nở rực rỡ, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như một lời tôn vinh sức sống mãnh liệt của TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương cho 2 đội thi

Trong khi đó, đương kim Á quân DIFF 2025 - đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn đậm đà bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của đội chủ nhà là hình ảnh cây cọ - biểu tượng vùng Đất Tổ Phú Thọ được tái hiện sinh động bằng công nghệ pháo hoa hiện đại.

Khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng pháo hoa trong giai điệu “Nối vòng tay lớn” của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khán giả như vỡ òa ở phút cao trào khi bầu trời đồng loạt bừng sáng trên nền giai điệu hào hùng của ca khúc Nối vòng tay lớn, hòa quyện cùng tiếng vỗ tay và hát vang của hàng vạn người xem.

>>Màn trình diễn của đội Lux Factory POK 2.0 (Pháp). Ảnh: XUÂN QUỲNH

>>Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật, đêm thi thứ hai của DIFF 2026 còn chiêu đãi khán giả bằng một “đại nhạc hội” bên sông Hàn với sự góp mặt của những tên tuổi như Đông Hùng, Thùy Dung, Hồng Minh, Kiều Oanh, Nhật Mai, Ny Ny Nguyễn… Tiết mục mở màn Thần Nam Hải do ca sĩ Đông Hùng và vũ đoàn thể hiện giúp đêm thi tái hiện đời sống của cư dân miền duyên hải miền Trung. Chương trình nghệ thuật Tiếp đó, ca khúc bất hủ Hymne à l'amour đã đưa khán giả đến với vẻ đẹp lãng mạn của văn hóa Pháp, hay Chiều Hội An, Vũ nữ Apsara bên sông Hàn và Bay qua miền di sản mở rộng hành trình khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng và miền Trung.

XUÂN QUỲNH