Đà Nẵng ra quân tổng lực xóa các "điểm đen" rác thải

Ngày 28-5, UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, tại cuộc họp xử lý liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ)

Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng)

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại một số khu vực thuộc địa bàn TP Đà Nẵng (cũ) vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Thực tế kiểm tra và phản ánh từ dư luận cho thấy còn nhiều hạn chế như: tập kết rác sai quy định, rác thải tồn đọng không được xử lý kịp thời…

Đặc biệt, tình trạng chôn lấp, đổ lén giá hạ, xà bần và chất thải xây dựng tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh diễn ra phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch TP Đà Nẵng.

Để kịp thời chấn chỉnh, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm từ ngày 5-6 (Ngày Môi trường Thế giới) đến ngày 15-6-2026.

UBND các phường, xã phổ biến thông tin đến từng hộ dân, lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố. Đồng thời, tiến hành đặt biển cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát tại các khu đất trống. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, đường phố, ngõ xóm; tổ chức vớt rác tại sông, hồ, bãi biển vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần, từ tháng 6-2026.

XUÂN QUỲNH