Đà Nẵng: Tặng cây sâm Ngọc Linh cho học sinh giỏi

Một trường học ở vùng trồng sâm Trà Linh (TP Đà Nẵng) đã dành tặng cây sâm Ngọc Linh giống cho học sinh giỏi.

Tặng cây sâm Ngọc Linh cho học sinh giỏi. Ảnh: ĐĂNG CHÍN

Thay vì phần thưởng là tập vở, bút viết như thường lệ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã dành tặng cho các em những cây sâm Ngọc Linh giống trong Lễ Bế giảng năm học 2025-2026 diễn ra vào sáng 29-5.

Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, toàn trường hiện có tổng cộng 338 học sinh ở cả hai cấp học. Trong đó, cấp tiểu học có 201 em và cấp trung học cơ sở có 137 em. Kết thúc năm học 2025-2026, trường có 51 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc.

Sâm giống được trích mua từ nguồn kinh phí khen thưởng của trường và vận động các hộ trồng sâm trên địa bàn ủng hộ.

“Mỗi em học sinh sẽ nhận được 5 cây sâm giống 2 năm tuổi, với giá trị là 200.000 đồng/cây. Thông qua việc tặng thưởng, nhà trường mong muốn khích lệ học sinh cố gắng, nỗ lực học tập, bên cạnh đó có ý thức bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế cho gia đình”, thầy Võ Đăng Chín nói.

NGUYỄN CƯỜNG