Đà Nẵng phê duyệt nhà đầu tư dự án Bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,7 tỷ USD

Ngày 16-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Dự án có diện tích khoảng 172,6ha (không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu), được triển khai trong 10 năm, dự kiến từ 2026 đến 2036, chia thành 3 giai đoạn.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000TEU. Các bến cảng được định hướng ứng dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao, nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Riêng sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành giai đoạn 1, sản lượng hàng container thông qua dự kiến đạt khoảng 4 triệu TEU/năm. Đến năm 2030, công suất khai thác ước đạt 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Dự án cảng Liên Chiểu

Ngoài hệ thống bến container, dự án còn bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng sẽ được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng, cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, dự án cũng xây dựng khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với ga Kim Liên thông qua tuyến đường sắt dài khoảng 1,5km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,757 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 9.053,6 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh, đồng thời phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

XUÂN QUỲNH