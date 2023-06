Đà Nẵng: Triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập, diễu hành xe máy với tốc độ cao

Ngày 28-6, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên để làm rõ hành vi tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường TP Đà Nẵng.

Theo đó, nhóm 9 đối tượng do Nguyễn Phạm Duy Phương (18 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu hẹn nhau lập đoàn để diễu hành bằng xe máy.

Khoảng 20 giờ ngày 25-6, các đối tượng này dùng 4 xe máy và tụ tập tại hẻm Tôn Đản (thuộc phường Hòa Phát). Sau đó, nhóm này chạy xe qua các tuyến Tôn Đản – Trường Chinh – Cầu vượt Ngã ba Huế - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cầu Tiên Sơn.

Lúc này, nhóm Phương gặp và đi chung với một nhóm khoảng 20 đối tượng trú quận Ngũ Hành Sơn, do Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu.

Nhóm của Tuấn có khoảng 10 xe máy. Cả hai nhóm thanh thiếu niên trên tiếp tục điều khiển xe máy đi diễu hành qua nhiều tuyến đường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Sơn Trà.

Đến khoảng 21 giờ 30, khi đi trên tuyến Bạch Đằng – 3/2 thì bị tổ tuần tra mật phục của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho đoàn Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác của Bộ Công an phát hiện và truy đuổi.

Thấy công an truy đuổi, nhóm thanh thiếu niên tăng tốc bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xác minh và triệu tập 13 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng nữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi diễu hành, gộp đoàn thể hiện bản thân. Ngoài ra, nhóm này còn cất giấu 1 dao tự tạo trong bãi đất trống trên đường Tôn Đản, nhằm mục đích sử dụng khi có đánh nhau.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đang xác minh các đối tượng còn lại có liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.