Đà Nẵng xúc tiến hợp tác tại Hà Lan về đô thị thông minh, hàng không và cảng biển

Mới đây, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng dẫn đầu, tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Hà Lan.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ với đối tác Hà Lan một số định hướng và các lĩnh vực hợp tác của Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại TP Amsterdam (Hà Lan), đoàn đã làm việc với Cơ quan quản lý Dự án đô thị thông minh Amsterdam, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam.

Bà Dagmar Keim, Giám đốc Dự án chia sẻ quá trình hình thành và triển khai mô hình thành phố thông minh nhằm giải quyết các thách thức về nhà ở, năng lượng, ngập lụt, biến đổi khí hậu… Đồng thời, bà Dagmar Keim nhấn mạnh kinh nghiệm hợp tác công – tư và đào tạo nhân lực khu vực công.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, Đà Nẵng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục nhận được sự chia sẻ, tư vấn từ Amsterdam để phát triển theo hướng hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống.

Trong buổi làm việc với Công ty NACO – đơn vị giàu kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch cảng hàng không, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chia sẻ thông tin về dự án đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Chu Lai.

Theo quy hoạch, sân bay Chu Lai sẽ trở thành sân bay quốc tế cấp 4F, gắn với khu phức hợp khu vực lân cận, trở thành khu đô thị gắn với thương mại dịch vụ, logistic, công nghệ cao.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thu hút đầu tư lĩnh vực đô thị thông minh. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Lãnh đạo TP Đà Nẵng mong Công ty NACO tham gia tư vấn thiết kế sân bay theo hướng xanh, thông minh, bền vững và kết nối các nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực hàng không. Dự án sân bay quốc tế Chu Lai dự kiến kêu gọi đầu tư theo mô hình hợp tác công tư từ năm 2026.

Đoàn cũng làm việc với Công ty Royal Boskalis Westminster N.V., thành viên Tập đoàn Royal Boskalis N.V., doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng – bảo trì hạ tầng hàng hải. Đoàn công tác TP Đà Nẵng đã chia sẻ thông tin liên quan đến một số dự án đang thực hiện tại Đà Nẵng để công ty nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác như: dự án cảng Liên Chiểu, dự án nạo vét luồng Cửa Lở tại khu kinh tế Chu Lai, dự án nạo vét sông Trường Giang, dự án xây dựng các khu lấn biển …

XUÂN QUỲNH