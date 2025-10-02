Đà Nẵng tăng cường hợp tác với TP Chemnitz (Đức)

Mới đây, trong chuyến công tác tại Đức, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng đã làm việc với chính quyền TP Chemnitz, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và TP Chemnitz trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm phát triển. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chiều 1-10, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với chính quyền TP Chemnitz.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền TP Chemnitz giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Chemnitz. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ ấn tượng trước thành tựu công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực liên quan bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của TP Chemnitz. Đoàn cũng chú ý đến sự phát triển của Viện Fraunhofer và hệ thống cơ sở vật chất liên quan kiểm thử sản phẩm vi mạch.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, từ ngày 1-7-2025, sau khi hợp nhất với Quảng Nam, TP Đà Nẵng có diện tích 12.000km², dân số hơn 3 triệu người, mở rộng không gian phát triển.

Với 2 sân bay lớn, 3 cảng biển quốc tế, 2 di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ sinh quyển cùng nhiều hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do… Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây…

Đoàn công tác TP Đà Nẵng tham quan công trình văn hóa nổi tiếng của TP Chemnitz. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đà Nẵng được Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc biệt, định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam. Thời gian tới, nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư quốc tế sẽ được Đà Nẵng ban hành.

Đặc biệt, Đà Nẵng có rất nhiều sản phẩm văn hóa độc đáo để giới thiệu với bạn bè quốc tế như phố cổ Hội An, Bảo tàng điêu khắc Chăm, lễ hội pháo hoa quốc tế….

Từ những điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác, ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị, giao lưu văn hóa và du lịch; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo TP Chemnitz đến thăm Đà Nẵng để tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với địa phương có nền công nghiệp lâu đời của Đức. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Ông Ralph Burghart, Phó Thị trưởng TP Chemnitz hoan nghênh các đề xuất và bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Đà Nẵng và thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Đà Nẵng đã tham quan một số cơ sở tại TP Chemnitz.

Chemnitz là thành phố lớn thứ 3 của bang Sachsen (miền Đông nước Đức) với khoảng 240.000 dân, nằm giữa Leipzig và Dresden, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – đô thị của khu vực. Thành phố nổi bật với truyền thống công nghiệp cơ khí, ô tô, công nghệ cảm biến và vi mô. Doanh thu công nghiệp hàng năm đạt 9 tỷ Euro. GRDP bình quân đầu người gần 36.000 Euro. Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu của vùng, với Đại học Kỹ thuật Chemnitz và hai Viện Fraunhofer, Chemnitz đóng vai trò then chốt trong đổi mới sáng tạo. Được chọn là “Thủ đô văn hóa châu Âu 2025”, thành phố cũng giàu bản sắc văn hóa với nhiều thiết chế nghệ thuật, trở thành cầu nối hợp tác quốc tế về sáng tạo, giáo dục và phát triển bền vững.

XUÂN QUỲNH