Đồng Tháp: Khởi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới

Ngày 24-7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Ngự (phường Hồng Ngự) và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Thới Hậu (phường Thường Lạc).

Nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Thới Hậu. Ảnh: VIỆT TIẾN

Cả hai dự án đều được đầu tư nhà đa năng, nhà văn hóa, bếp, nhà ăn, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, bể bơi, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị... thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Bộ Chính trị nhằm phát triển hạ tầng giáo dục vùng biên giới; tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; đồng thời giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con em, ổn định lao động sản xuất, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Ông Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực… phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học 2027 - 2028.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Ngự được xây dựng trên diện tích hơn 50.000 m², với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới 40 phòng học cùng các khối phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.600 học sinh; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Thới Hậu có diện tích khoảng 50.000 m², tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, xây dựng mới 31 phòng học, phục vụ hơn 1.240 học sinh.

Trước đó, ngày 19-3-2026, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Như vậy, tính đến nay Đồng Tháp đã khởi công 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

NGỌC PHÚC