Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Hơn 1.300 đại biểu tham dự

Hôm nay 11-5, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất.

Theo dự kiến chương trình, phiên khai mạc chính thức đại hội diễn ra vào sáng 12-5. Đại hội sẽ thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI...

Đại hội lần này có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức. Chủ đề đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tăng số lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời tăng số lượng đại biểu khu vực kinh tế để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

LÂM NGUYÊN