Tuyển sinh đại học năm 2026: Nở rộ phương thức xét tuyển kết hợp

Hàng loạt đại học (ĐH), trường ĐH lớn trên cả nước vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2026. Trong đó, nhiều cơ sở đào tạo có điều chỉnh lớn khi xét tuyển kết hợp bằng cách tính tổng điểm của các mức điểm thành phần gồm: điểm học bạ THPT, thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm các kỳ thi riêng…

Học sinh tham gia Ngày hội tuyển sinh năm 2026 do Trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật TPHCM tổ chức, ngày 18-1

Nhiều trường áp dụng

Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) là cơ sở đào tạo duy nhất xét tuyển kết hợp dựa trên điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TPHCM tổ chức, điểm năng khiếu... Tuy nhiên, đến thời điểm này của kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, đã có hàng chục trường công bố sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp.

Cụ thể, Đại học Kinh tế TPHCM áp dụng 2 phương thức cho tất cả chương trình: xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (theo quy chế của Bộ GD-ĐT) và xét tuyển kết hợp. Với phương thức xét tuyển kết hợp có thang điểm 100, được tính dựa trên tổng điểm của điểm thi (tốt nghiệp THPT, điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, điểm học bạ THPT). Trường áp dụng điểm cộng với các nhóm: có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên; đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu. Về khối xét tuyển, Đại học Kinh tế TPHCM sẽ nhân đôi điểm môn Toán và bổ sung thêm 2 tổ hợp (Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh và Toán - Tin học - Tiếng Anh). Riêng chương trình tiếng Anh thương mại, điểm môn Tiếng Anh được nhân đôi.

Ngoài ra, 8 trường thành viên thuộc ĐHQG TPHCM, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghệ và Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM… cũng áp dụng phương thức xét kết hợp cho mùa tuyển sinh năm 2026.

Đảm bảo công bằng trong tuyển sinh

TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ và Kỹ thuật TPHCM, cho rằng: Từ thực tế tuyển sinh năm 2025, những rắc rối trong việc quy đổi điểm giữa các phương thức đã khiến các trường chuyển hướng để lựa chọn phương thức xét tuyển kết hợp. Ông dẫn chứng, năm ngoái, việc quy đổi gặp khó khăn do dữ liệu không đầy đủ và tồn tại nhiều biến số, như chênh lệch điểm giữa các tổ hợp. Thực tế, sai sót trong khâu này từng ảnh hưởng quyền lợi của hơn 1.000 thí sinh. Do đó, nhà trường điều chỉnh phương thức tuyển sinh để bỏ khâu quy đổi. Thay vì xét từng yếu tố điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi ĐGNL rồi quy đổi sang một thang điểm chung, trường sẽ xét cả 3 yếu tố điểm này theo công thức nhất định. Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết, năm 2025 việc quy đổi điểm khi thiếu dữ liệu đối sánh khiến nhóm thí sinh trúng tuyển bằng học bạ THPT tăng vọt, vượt dự kiến. Ví dụ, công thức xét tuyển của trường quy định điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 22 điểm tương đương với 26 điểm học bạ THPT, chênh lệch 4 điểm. Thực tế, kết quả học bạ của thí sinh đăng ký vào trường quá cao, chênh lệch phải từ 5 trở lên, nhưng trường không thể điều chỉnh bởi công thức quy đổi đã được công bố trước đó.

Theo đại diện nhiều trường, xét tuyển theo phương thức kết hợp là cách làm phổ biến của các đại học lớn trên thế giới. Các trường sẽ đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh trong một quá trình dài. Ngoài ra, phương thức này đảm bảo công bằng hơn khi thí sinh nào cũng có điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp để tham gia xét tuyển. Với những thí sinh không thi các kỳ thi riêng, các trường sẽ có công thức tính điểm riêng dựa trên 2 yếu tố còn lại.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, bản chất xét tuyển theo phương thức kết hợp tương tự với việc xét tuyển độc lập từng phương thức với tỷ lệ chỉ tiêu nhất định. Chẳng hạn, các trường có thể xây dựng công thức với tỷ lệ 20% điểm học bạ THPT, 60% điểm thi tốt nghiệp THPT, 20% điểm thi ĐGNL.

THANH HÙNG