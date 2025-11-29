Giáo dục

Sáng 29-11, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên sâu năm 2025.

Nhà báo Xuân Thái, Hội Nhà báo TPHCM phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
Tham gia lớp học có các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, người làm công tác truyền thông đang công tác tại các cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM.

Nội dung bồi dưỡng gồm: kỹ năng thực hiện thể loại chính luận, ký chân dung; công tác biên tập, thực hiện thể loại phóng sự, điều tra và các phương pháp tác nghiệp để hoàn thành tác phẩm; kỹ năng làm báo thời công nghệ số; kinh nghiệm chụp ảnh, cắt cúp và chú thích ảnh báo chí; nghề báo với quy định về đạo đức nghề nghiệp, các quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và kỹ năng quản lý số, tổ chức sản xuất và phát hành nội dung báo chí trên nền tảng số; hướng dẫn cách thu thập, khai thác và xử lý nguồn tin.

nam.jpg
Nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo SGGP giới thiệu kỹ năng thực hiện thể loại chính luận

Tham gia giảng dạy là các chuyên gia, nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại Báo SGGP, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động, Báo Công an TPHCM, Trung tâm Báo chí TPHCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến hết ngày 14-12, tại Hội Nhà báo TPHCM, số 14 Alexandre De Rhodes, phường Sài Gòn, TPHCM.

HOÀI NAM

