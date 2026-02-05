Chật vật cập nhật thông tin tuyển sinh đầu cấp

Cổng tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại TPHCM (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn) đã được Sở GD-ĐT TPHCM mở từ ngày 3-2 để phụ huynh rà soát, xác nhận thông tin cho con vào lớp 1, lớp 6. Tuy nhiên, tình trạng quá tải hệ thống và dữ liệu chưa được đồng bộ khiến nhiều phụ huynh lo lắng trong 2 ngày qua.

Gặp khó khi thao tác

Trong 2 ngày đầu mở cổng, nhiều phụ huynh gặp tình trạng không đăng nhập được, dù nhập đúng mã định danh và ngày tháng năm sinh của con; hệ thống báo sai mật khẩu, hoặc đăng nhập thành công nhưng không tra cứu được thông tin. Thậm chí, phụ huynh trở lại đăng nhập vào thời điểm khác để tránh quá tải nhưng vẫn không thể đăng nhập tài khoản.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, ngụ phường Phú Lợi, cho biết, đã nhận thông báo và đường dẫn đăng ký tuyển sinh lớp 6 từ ngày 3-2, thực hiện theo hướng dẫn nhưng chưa cập nhật được thông tin cho con. Dù thử nhiều lần, chị và nhiều phụ huynh cùng lớp vẫn không thể hoàn tất quy trình do lỗi kỹ thuật. Tương tự, anh Mai Văn Nam, ngụ phường Bình Dương, cho biết, do hướng dẫn từ phía nhà trường chưa cụ thể, cùng việc không thạo công nghệ, anh mất nhiều giờ vẫn chưa hoàn thành thủ tục. Nhiều phụ huynh lo việc chậm cập nhật dữ liệu ảnh hưởng đến quyền lợi chọn trường của con trong bối cảnh tuyển sinh đầu cấp luôn căng thẳng.

Không chỉ gặp trục trặc khi thao tác trên hệ thống, nhiều phụ huynh còn vướng ở khâu cập nhật dữ liệu cư trú. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, phụ huynh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, phường Vũng Tàu, cho biết, tài khoản VNeID của chị chưa cập nhật nơi ở hiện tại sau sáp nhập nên chưa thể xác nhận thông tin.

Chờ phối hợp xác minh

Cô Phạm Thị Hồng Vy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thắng, cho biết, những năm trước, công tác tuyển sinh đầu cấp của trường chỉ khoảng 2 ngày đã hoàn tất. Năm nay, dù đã sang ngày thứ 2 mở cổng, nhiều trục trặc kỹ thuật vẫn phát sinh. Khó khăn trước hết là phần mềm tuyển sinh bị quá tải, khiến nhiều phụ huynh không thể đăng nhập.

Bên cạnh đó, một số trường hợp VNeID chưa cập nhật thông tin tổ dân cư, khu phố, phường, xã sau sáp nhập nên phụ huynh không thể nộp hồ sơ. Trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm rà soát thông tin gần 400 học sinh và chờ phối hợp từ cơ quan công an để đồng bộ dữ liệu. Nhà trường cũng lưu ý thời gian tuyển sinh kéo dài đến 3-3, nhưng tiến độ đồng bộ VNeID chưa rõ thời điểm hoàn thành, trong khi đã sắp đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Tại Trường Tiểu học Quang Trung, phường Tam Thắng, nhà trường mới thực hiện được việc rà soát, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành. Cô Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng nhà trường, mong muốn chính quyền địa phương phối hợp rà soát, cập nhật thông tin để công tác tuyển sinh được thuận lợi. Trường đã cử 7 giáo viên, nhân viên sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh xác nhận thông tin. Theo cô, phụ huynh còn băn khoăn về phân tuyến tuyển sinh, nhưng do chưa có thông tin chính thức nên trường chưa thể giải đáp.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Tam Thắng, TPHCM) cập nhật thông tin học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành. ẢNH: KHÁNH CHI

Trước tình huống VNeID chưa cập nhật đầy đủ thông tin cư trú học sinh, Sở GD-ĐT cho biết, đã đưa ra phương án xử lý. Theo đó, các trường lập danh sách những trường hợp vướng mắc, gửi đến phường, xã để xác minh. Phường, xã phối hợp công an địa phương xác minh và trả lời bằng văn bản. Trường căn cứ kết quả để cập nhật thông tin. Khi nộp hồ sơ trực tuyến, ngoài ảnh VNeID, phụ huynh có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường, xã hoặc đơn vị.

Phòng Quản lý Chất lượng (Sở GD-ĐT) cũng vừa thông báo ứng dụng thử nghiệm hệ thống hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống này sẽ tổng hợp các câu hỏi liên quan quy trình tuyển sinh, tra cứu thông tin và quy định mới. Hệ thống có chức năng hỗ trợ trực tuyến để phường, xã đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ. Phường, xã, đặc khu và các trường cần phối hợp chặt chẽ trong rà soát, cập nhật thông tin. UBND phường, xã phối hợp công an cùng cấp rà soát trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 tại các cơ sở giáo dục thường xuyên đang cư trú thực tế trên địa bàn, đặc biệt là thông tin “nơi ở hiện tại” trên VNeID của phụ huynh.

Mạo danh lừa đảo Chiều 4-2, Sở GD-ĐT ban hành văn bản cảnh báo lừa đảo liên quan tuyển sinh đầu cấp. Sở ghi nhận đã có một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của sở, của trường hoặc đội hỗ trợ để liên hệ phụ huynh, thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch. Sở GD-ĐT khẳng định, không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh; lưu ý phụ huynh chỉ tiếp nhận thông tin từ cổng tuyển sinh đầu cấp, website trường và văn bản chính thức của nhà trường.

KHÁNH CHI - CAO SƠN - THU TÂM