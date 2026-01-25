Hơn 3.000 học sinh tham gia ngày hội khởi nghiệp

Tham dự ngày hội có bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cùng hơn 3.000 giáo viên, học sinh của 34 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Tại ngày hội, các em học sinh đã tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá các gian hàng khởi nghiệp, giao lưu, hướng dẫn kỹ năng... Ban tổ chức đã trao 6 suất học bổng là gói nền tảng chuyển đổi số cấp THPT bao gồm: Hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS360 e-Learning và Hệ thống Kiểm tra đánh giá trực tuyến TEST360 cho các trường THPT.
"Ngày hội hỗ trợ học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" đã mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận tư duy khởi nghiệp, khám phá bản thân, định hướng ngành nghề và kết nối với các doanh nghiệp – chuyên gia thực tiễn. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang bước vào tương lai.