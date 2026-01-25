Sức sống cơ sở

Hơn 3.000 học sinh tham gia ngày hội khởi nghiệp

SGGPO

Sáng 25-1, tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Ngày hội hỗ trợ học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026.

Tham dự ngày hội có bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cùng hơn 3.000 giáo viên, học sinh của 34 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu tại ngày hội

Tại ngày hội, các em học sinh đã tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá các gian hàng khởi nghiệp, giao lưu, hướng dẫn kỹ năng... Ban tổ chức đã trao 6 suất học bổng là gói nền tảng chuyển đổi số cấp THPT bao gồm: Hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS360 e-Learning và Hệ thống Kiểm tra đánh giá trực tuyến TEST360 cho các trường THPT.

Ban tổ chức ngày hội trao 6 suất học bổng là gói nền tảng chuyển đổi số cấp THPT

"Ngày hội hỗ trợ học sinh với ý tưởng khởi nghiệp" đã mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận tư duy khởi nghiệp, khám phá bản thân, định hướng ngành nghề và kết nối với các doanh nghiệp – chuyên gia thực tiễn. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang bước vào tương lai.

Các học sinh tham gia trò chơi tại ngày hội
Các học sinh tham gia lớp học trải nghiệm công nghệ
Các học sinh tìm hiểu thông tin ngành học tại các quầy tư vấn
CAO SƠN

Từ khóa

khởi nghiệp Trường THPT Trịnh Hoài Đức học sinh THPT học bổng

