Hơn 1.500 học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển đại học năm 2026

Sáng 5-1, tại Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), hơn 1.500 học sinh đã tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” do Tạp chí Giáo dục TPHCM phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT), Sở GD-ĐT TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Học sinh Trường THPT Gia Định đặt câu hỏi tại chương trình tư vấn tuyển sinh

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong, qua 17 lần tổ chức, chương trình đã trở thành cầu nối tin cậy giữa các trường cao đẳng, đại học, doanh nghiệp và học sinh, qua đó mang đến nhiều thông tin chính thống, bổ ích, giúp học sinh chọn trường, chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.

"Năm học 2026-2027 sẽ có nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để học sinh chủ động tìm hiểu, nắm bắt xu hướng để thích ứng, từ đó lựa chọn trường, ngành học phù hợp. Hiện nay, TPHCM đang thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và Đại học chia sẻ với 8 ngành mũi nhọn gồm: công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch và quản lý đô thị. Đây vừa là định hướng chiến lược vừa là gợi mở quan trọng cho học sinh lựa chọn ngành học phù hợp nhu cầu trong tương lai", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong đánh giá cao lợi ích thiết thực của chương trình tư vấn tuyển sinh trong việc giúp học sinh có lựa chọn ngành nghề phù hợp

Năm nay, chương trình dự kiến tổ chức tại hơn 200 trường THPT trên địa bàn TPHCM và trên 300 trường THPT tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…

Tại chương trình, học sinh quan tâm tìm hiểu một số nội dung gồm: những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; các phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026; cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng; kỹ năng lựa chọn ngành nghề phù hợp...

TS. Phạm Tấn Hạ, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (thuộc Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, năm nay toàn bộ các mốc thời gian gồm thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ xét tuyển đại học và công bố kết quả trúng tuyển đại học đều sớm hơn năm ngoái 2 tuần. "Từ bây giờ, học sinh lớp 12 cần vào website của các trường để tìm hiểu những thay đổi trong phương thức xét tuyển đại học. Năm nay, nhiều trường bỏ phương thức xét tuyển học bạ mà tích hợp vào phương thức xét tuyển chung; bỏ các tổ hợp truyền thống C00, A00... Do đó, học sinh cần tìm hiểu kỹ để có chuẩn bị tốt nhất cho việc đăng ký xét tuyển đại học", TS. Phạm Tấn Hạ lưu ý.

Tin liên quan Hơn 500 trường THPT tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh

THU TÂM