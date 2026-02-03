Hôm nay 3-2, Sở GD-ĐT TPHCM bắt đầu mở cổng tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn TPHCM truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp để kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân của học sinh đến hết ngày 3-3-2026.

Trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh của học sinh chính xác, phụ huynh cung cấp minh chứng và hoàn thành việc xác nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin, phụ huynh cung cấp đầy đủ minh chứng gồm: giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú của học sinh trên VNeID của bố hoặc mẹ, đăng ký chỉnh sửa thông tin trên hệ thống tuyển sinh. Sau khi trường học cập nhật thông tin mới theo đề xuất chỉnh sửa, phụ huynh đăng nhập lại hệ thống tuyển sinh để xác nhận hồ sơ tuyển sinh cho học sinh.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh lưu ý, nếu phụ huynh không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận thông tin hiện có. Dữ liệu này được dùng làm căn cứ chính thức và duy nhất cho công tác tuyển sinh. Tất cả yêu cầu thay đổi nơi ở sau ngày 3-3-2026 sẽ không được giải quyết, trừ các trường hợp đặc biệt như học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng.

THU TÂM