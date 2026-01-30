Sẽ hướng dẫn quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thống nhất

Ngày 29-1, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) đã chia sẻ những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2026. Đáng chú ý là quy định phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ). Phương thức này luôn chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh trúng tuyển.

Thời gian qua phương thức xét tuyển này chủ yếu dựa trên kết quả học tập của học sinh ở lớp 12. Dự thảo thực hiện đúng chủ trương đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh thông qua kết quả học tập đủ 3 năm THPT; bổ sung điều kiện cần là phải đạt 16 điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm môn Toán, môn Ngữ văn và một môn thi khác).

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ làm bài môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, sáng 26-6- 2025 (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Dự thảo đề xuất cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển) không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng. Theo thống kê hàng năm, có khoảng 20 phương thức tuyển sinh được các trường đại học sử dụng. Tuy nhiên, một số phương thức tuyển sinh có rất ít thí sinh sử dụng hoặc trúng tuyển, gây lãng phí. Số lượng nguyện vọng của thí sinh cũng giảm còn 10 nguyện vọng trong một đợt tuyển sinh; các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Dự thảo cũng duy trì mức điểm cộng để “thêm” vào điểm xét (điểm thi hoặc điểm học bạ) của thí sinh nhưng không vượt quá 3 điểm theo thang điểm 30. Trong đó, điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế từ tối đa 1,5 điểm theo thang điểm 30. Từ năm 2026, Bộ GD-ĐT theo hướng dẫn quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thống nhất sử dụng trong toàn hệ thống...

LÂM NGUYÊN