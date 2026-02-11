Thành phố đáng sống, lấy người dân làm trung tâm

Những ngày giáp tết, nhịp sống đô thị tại TPHCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người, dòng xe đổ về các cửa ngõ, trung tâm mua sắm, khu công nghiệp, bến xe… tạo nên bức tranh sinh động của một thành phố lớn đang vận hành ở cường độ cao.

Trong nhịp chuyển động ấy, những áp lực quen thuộc của đô thị đặc biệt, nhất là giao thông, lại hiện rõ. Có những quãng đường ngày thường chỉ mất vài chục phút lưu thông, nay kéo dài hơn một giờ. Phía sau sự chậm lại của dòng xe là những chi phí xã hội không nhỏ đi theo sau. Thực tiễn đó cho thấy, để TPHCM thực sự trở thành một thành phố đáng sống, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong đời sống đô thị vẫn là yêu cầu cấp thiết, không thể chậm trễ.

Trong buổi thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM ngày 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực của thành phố trong việc chăm lo đời sống người dân dịp Tết. Những chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người yếu thế, cùng với việc giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm hoạt động đô thị cơ bản thông suốt đã góp phần mang lại một cái Tết an toàn, nghĩa tình. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc chăm lo người dân phải được triển khai thường xuyên liên tục, suốt cả năm, suốt nhiệm kỳ. Đó chính là thước đo thực chất của mục tiêu xây dựng TPHCM đáng sống!

Từ tinh thần đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của thành phố mang ý nghĩa như một mệnh lệnh hành động. Trước hết là giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, yêu cầu rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm TPHCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và sân bay quốc tế Long Thành (sắp tới) được đặt ra như một tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực quản trị, tổ chức thực hiện. Dù vậy, bài toán giao thông của TPHCM không thể giải quyết bằng những giải pháp đơn lẻ. Đây là bài toán tổng thể đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ - từ kết nối vùng, tổ chức không gian đô thị đến năng lực tổ chức thực hiện dự án. Nếu đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, nguồn lực sẽ bị phân tán; nếu kỷ luật tiến độ không nghiêm, nhiều mục tiêu đặt ra sẽ tiếp tục chậm hoàn thành.

Thông điệp xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi của đội ngũ lãnh đạo, phụ trách. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể và thời hạn xác định. Đồng thời, làm nhanh nhưng không được làm ẩu; đẩy tiến độ nhưng phải bảo đảm đúng quy định, đúng tiêu chuẩn của một đô thị đặc biệt. Theo đó, tư duy giải quyết ùn tắc giao thông cần chuyển từ cách tiếp cận địa giới hành chính sang hướng hành lang kết nối. Trục hướng Đông gắn với sân bay quốc tế Long Thành; trục Bắc và Tây Bắc kết nối Bình Dương (trước đây); trục Nam gắn với cảng biển và logistics.

Mỗi hướng phát triển được đặt trong một tổng thể hài hòa giữa đường bộ, vận tải công cộng và tổ chức giao thông hợp lý. Điều quan trọng là tập trung tối đa nguồn lực, tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đã có để ưu tiên cho các dự án tạo ra thay đổi, thực sự phục vụ nhu cầu phát triển, nâng cao chất lượng sống người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng, TPHCM cần chú trọng phát triển mạnh hơn nữa vận tải công cộng, đảm bảo tính hấp dẫn để người dân tự nguyện chuyển đổi phương tiện. Chăm lo cho người dân, như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, không chỉ thể hiện qua các chương trình hỗ trợ dịp Tết, mà còn ở việc giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, an toàn hơn, ít tốn thời gian hơn trong suốt năm, suốt nhiệm kỳ.

TPHCM là địa bàn được Trung ương tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó. Niềm tin đó đòi hỏi TPHCM phải đi trước, làm gương và làm đến nơi đến chốn. Khi từng điểm nghẽn được tháo gỡ, khi mọi chủ trương đều hướng đến phục vụ người dân một cách cụ thể, đó là lúc nghị quyết thực sự hiện diện trong đời sống, góp phần xây dựng thành công một thành phố đáng sống, lấy người dân làm trung tâm.

VĂN MINH