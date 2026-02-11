VIFC-HCMC và cuộc kiến tạo thị trường

Ngay trước thời điểm ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), dự kiến được tổ chức vào hôm nay 11-2, cơ quan điều hành đã chủ động hoàn tất một số chương trình, đầu việc quan trọng.

Đơn cử, Hãng hàng không Vietjet ký kết loạt thỏa thuận về máy bay, động cơ và tài chính, trị giá hơn 6,1 tỷ USD, với những đối tác hàng đầu trong năm 2026, trong tuần đầu tháng 2 tại Singapore Airshow 2026, nhân dịp công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAFH). Trong đó, 2 đối tác, nhà sản xuất máy bay Airbus, Boeing thuộc bảng xếp hạng Fortune Global 500, có quyền đề nghị được công nhận là thành viên của VIFC-HCMC mà không cần làm thủ tục đăng ký.

VIFC-HCMC cũng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư tài sản số TPHCM, định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, hướng tới quy mô 1 tỷ USD theo lộ trình nhiều giai đoạn… Đến ngày 8-2, Tập đoàn G42 và liên danh nhà đầu tư trong nước ký thỏa thuận khung phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và VinaCapital ký thỏa thuận phát triển dự án, thúc đẩy hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh cho trung tâm dữ liệu thế hệ mới… Tốc độ thiết lập những thỏa thuận hợp tác quốc tế đã góp phần định hình hệ sinh thái và từng trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC, từ trung tâm tài chính hàng không đến tài chính hàng hải, từ hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, hạ tầng thị trường tài chính hiện đại đến chuỗi giá trị tài chính xanh. Những nỗ lực “nghĩ thật, làm thật, ra kết quả thật” của thành phố, quyết tâm đột phá về mặt cơ cấu - thể chế từ Trung ương đã tiếp sức, hỗ trợ gặt hái được thành quả ban đầu trước thời điểm “ra mắt”.

Với sự chuẩn bị nền tảng kỹ lưỡng, cùng khả năng xúc tiến, thực thi mạnh mẽ, những sản phẩm cụ thể đã và sớm ra mắt thị trường như một minh chứng “trưởng thành” của VIFC-HCMC, một trung tâm tài chính son trẻ. Những thành viên sáng lập, thành viên chiến lược có mặt trong ngày ra mắt chính là những viên gạch đầu tiên để cùng dựng ngôi nhà chung VIFC-HCMC chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của nền tài chính Việt Nam. Những định chế, tổ chức tiên phong, tham gia từ giai đoạn đầu không chỉ với tư cách pháp nhân độc lập mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình (gồm mạng lưới khách hàng toàn cầu, đối tác tài chính - công nghệ, kinh nghiệm vận hành, năng lực tài chính và quản trị rủi ro tại các trung tâm tài chính), có thể giúp VIFC-HCMC lan tỏa hiệu ứng, nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực. Đến thời điểm này, những ký kết thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa VIFC-HCMC và các đối tác lớn, có thương hiệu toàn cầu có thể xem là bước khởi động ngoạn mục.

VIFC-HCMC đang là minh chứng sống động cho nỗ lực gia nhập, phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”. Hệ sinh thái mở này đồng thời phục vụ trực tiếp cho từng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TPHCM và cả nước.

NGUYỄN QUÂN CÁT