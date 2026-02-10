Phép thử giữ chân người lao động

Mức thưởng tết tăng, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh sớm là những tín hiệu tích cực cho thị trường lao động dịp cuối năm Ất Tỵ. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, nhất là ở những đô thị lớn, lương, thưởng không chỉ là khoản chi trả, mà còn trở thành phép thử đối với năng lực giữ chân người lao động, hiệu quả điều hành chính sách lao động của các địa phương, đơn vị.

Mỗi khi xuân về, chuyện thưởng tết luôn là mối quan tâm lớn của người lao động. Không chỉ bởi ý nghĩa vật chất, tiền thưởng còn mang giá trị tinh thần, thể hiện sự ghi nhận của đơn vị, địa phương đối với những nỗ lực, gắn bó của người lao động suốt một năm làm việc. Những con số được Bộ Nội vụ công bố cho thấy bức tranh lương, thưởng tết năm nay gam màu sáng hơn. Tiền thưởng tết đạt mức bình quân 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước; riêng tại TPHCM, mức thưởng cao nhất tới 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, từ ngày 1-1-2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, cũng là mức tăng cao hơn các năm gần đây (khoảng 6%), đồng thời được ban hành khá sớm (đầu tháng 11-2025) tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, chủ động cân đối chi phí, còn người lao động sớm hình dung được mức cải thiện thu nhập, qua đó ổn định tâm lý và kế hoạch chi tiêu.

Nhìn tổng thể, bức tranh lương, thưởng năm nay có nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt, nhất là tại những đô thị lớn, vấn đề cốt lõi là mức tăng đó có đủ sức giữ chân người lao động hay không. Thực tế cho thấy, mỗi đợt điều chỉnh lương tối thiểu đều mang theo kỳ vọng lớn từ phía người lao động, nhất là nhóm lao động phổ thông, thu nhập thấp. Khi chi phí sinh hoạt, nhà ở liên tục leo thang, tiền lương trở thành “điểm tựa” quan trọng nhất để người lao động quyết định gắn bó hay dịch chuyển việc làm.

Kết quả khảo sát về thị trường lao động năm 2026 của một tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Việt Nam cho thấy, thu nhập chưa đáp ứng kỳ vọng vẫn là nguyên nhân chính khiến họ cân nhắc chuyện nghỉ việc, bên cạnh yếu tố cơ hội học hỏi và phát triển. Điều này phản ánh một xu hướng rõ nét: người lao động không chỉ quan tâm đến khoản thu nhập trước mắt, mà ngày càng chú trọng đến triển vọng phát triển lâu dài, môi trường làm việc và sự ổn định.

Doanh nghiệp cũng đứng trước áp lực không nhỏ. Tăng lương đồng nghĩa với tăng chi phí sản xuất, trong khi năng suất lao động và sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Điều đó cho thấy, bài toán giữ chân người lao động cần một cách tiếp cận tổng thể hơn. Thu nhập cần gắn với năng suất, đi kèm cải thiện điều kiện làm việc, mở rộng cơ hội đào tạo và xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho người lao động.

Tại TPHCM, các giải pháp ổn định quan hệ lao động được triển khai khá đồng bộ, từ giám sát việc thực hiện lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, đến thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và xử lý kịp thời tranh chấp lao động. Điều này cho thấy thành phố đã đánh giá rõ vai trò của chính sách tiền lương trong việc giữ ổn định thị trường lao động, nhất là trong dịp tết và giai đoạn phục hồi, tăng tốc của nền kinh tế.

Nhìn một cách tổng quan, vẫn còn khoảng cách đáng kể về thu nhập và điều kiện làm việc giữa các khu vực doanh nghiệp, giữa các nhóm lao động. Nếu thiếu cơ chế giám sát và hỗ trợ phù hợp, nguy cơ dịch chuyển lao động từ khu vực thu nhập thấp sang khu vực có điều kiện tốt hơn sẽ tiếp tục gia tăng, gây xáo trộn thị trường lao động sau tết. Lương, thưởng chính là thước đo mức độ quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động. Khi thu nhập rõ ràng, ổn định, người lao động sẽ yên tâm gắn bó, qua đó giúp thị trường lao động sau tết vận hành ổn định hơn.

NGÔ BÌNH