Sắc xuân còn vương trên những tuyến phố, nhưng không khí lao động đã trở lại khẩn trương, nghiêm túc. Mùng 7 tháng Giêng, từ nhà máy, công trường đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mọi hoạt động đồng loạt khởi động với quyết tâm cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và xác định chủ đề năm: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Đây không chỉ là phương châm hành động mà còn thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ngay từ đầu năm, các sở, ban, ngành và địa phương đã đồng loạt triển khai kế hoạch thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được tăng cường; các điểm nghẽn trong đầu tư, xây dựng, đất đai được tập trung tháo gỡ; các dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ; chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công được đẩy mạnh...

Những chuyển động đó cho thấy quyết tâm chuyển hóa chủ trương thành kết quả cụ thể, đo đếm được, tạo nền tảng cho tăng trưởng thực chất và bền vững. Với tinh thần đổi mới sáng tạo và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, TPHCM tiếp tục củng cố vai trò đầu tàu, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng chung của cả nước.

Ở tầm quốc gia, năm 2025 khép lại với nhiều kết quả tích cực: GDP tăng 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD; GDP bình quân đầu người vượt 5.000USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì ở mức cao, vượt mốc 700 tỷ USD; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đạt hàng chục tỷ USD, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Năng suất lao động tăng trên 6,8%; các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; dự trữ ngoại hối tiếp tục được củng cố...

Hoạt động đối ngoại cấp cao đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín quốc gia. Chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao ngay trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua đã tạo thêm động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi năng lượng, mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Mùa Xuân mở đầu một năm mới, tương lai được quyết định bởi hành động hôm nay! Cơ hội đang mở ra, thách thức cũng không ít. Với nền tảng đã tạo dựng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, TPHCM cùng cả nước có đủ cơ sở để tin tưởng vào một năm 2026 bứt phá và sẽ được hiện thực hóa bằng những kết quả rõ ràng, đo đếm được.

