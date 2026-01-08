Hà Nội lập đội liên ngành kiểm tra gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”

TP Hà Nội sẽ lập Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp xã, phường tiến hành kiểm tra ít nhất 2.937 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Đặc biệt, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06 về kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2026.

TP Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh massage, karaoke

Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ lập Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp xã, phường tiến hành kiểm tra ít nhất 2.937 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: khách sạn, nhà nghỉ căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ.

TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu tổ chức kiểm tra đạt từ 60% trở lên trên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn phải được kiểm tra ít nhất một lần/năm.

Các quán bar, vũ trường cũng sẽ bị kiểm tra thường xuyên

Đặc biệt, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội thì sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng với đó, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ít nhất tại 15 xã, phường, đảm bảo hoạt động phúc tra, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện của Đội kiểm tra liên ngành 178 các xã, phường.

Trong đó, Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố tổ chức kiểm tra đột xuất tối thiểu 40 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiểm tra, hướng dẫn ít nhất 15 Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp xã, phường trong việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tại địa phương.

Lực lượng chức năng kiểm tra lập biên bản xử lý một quán karaoke có vi phạm

Nội dung kiểm tra tập trung vào đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra việc sử dụng người lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động quy định trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và việc chấp hành các quy định khác của Bộ Luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ; kiểm tra thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy xác nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm của người lao động.

MINH KHANG