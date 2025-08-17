Bộ Công an đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5

Ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng, danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Công an.

Sáng 17-8, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn...

Tổng Bí thư Tô Lâm và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động... lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp. Đồng thời, Tổng Bí thư chúc mừng lực lượng công an nhân dân được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo Bộ Công an tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an nhân dân sau ngày đất nước thống nhất, Tổng Bí thư khẳng định, lực lượng công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình: kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh con người; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu từng cống hiến trong lực lượng công an nhân dân dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh tội phạm truyền thống biến hóa tinh vi hơn; tội phạm công nghệ cao; tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, mua bán người; tội phạm môi trường; tội phạm mạng gia tăng, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc”, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, lực lượng công an nhân dân tiếp tục xây dựng đảng bộ công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế...

"Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Sao vàng lên Cờ truyền thống lực lượng công an nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng tặng Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

"Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn... Ở nơi xa nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ công an vẫn in đậm; phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai", Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức trướng tặng lực lượng công an nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng tặng Bộ Công an; trao bức trướng tặng lực lượng công an nhân dân, bức trướng có dòng chữ "Lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân".

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo nội dung. Những tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC Câu chuyện lịch sử 80 năm của lực lượng công an được kể lại bằng ngôn ngữ mới, bay bổng mà vẫn đậm chất nhân văn, chất thép của người chiến sĩ công an qua lăng kính nghệ thuật khắc họa hình tượng anh hùng. Chương trình nghệ thuật đã khơi gợi niềm tự hào dân tộc, động viên và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ đi trước đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

