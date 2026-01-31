Khối không khí lạnh đã ảnh hưởng Bắc bộ

Đời sống tỉnh thành

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh đã tràn xuống Hà Nội và Bắc bộ. Từ ngày 1-2, không khí lạnh ảnh hưởng tới Trung bộ với mức độ rõ rệt hơn.

IMG_5806.jpeg
Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của khối không khí lạnh cập nhật dự báo đến 17 giờ ngày 31-1. Nguồn đồ họa: Z.E

Trưa 31-1, không khí lạnh ở phía Bắc lục địa di chuyển xuống Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc. Hà Nội xuất hiện mưa rào đến mưa nhỏ, sau đó tạnh, trời không còn nắng, nhiệt độ bắt đầu giảm dần.

Cập nhật chiều 31-1 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Đông Bắc bộ, nhiệt độ giảm phổ biến 2-4 độ C.

Từ đêm 31-1 đến ngày 1-2, khối không khí lạnh này tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tới các khu vực khác của Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, sau đó lan xuống Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3; Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ vào sáng 1-2. Từ ngày 1-2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt hơn đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 1-2, Hà Nội trời rét, có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ có nơi rét đậm. Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, Bắc Trung bộ phổ biến 14-17 độ C.

Xu thế nhiệt độ thấp tại Hà Nội có khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày tới. Nhiệt độ ban ngày tăng chậm, ban đêm và sáng sớm thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 1-2 đến đêm 3-2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, đợt không khí lạnh này có đặc điểm lệch đông, cường độ không mạnh bằng đợt không khí lạnh vào ngày 22-1. Đợt không khí lạnh này không ảnh hưởng tới thời tiết tại TPHCM và Nam bộ. Hình thái thời tiết chủ đạo ở TPHCM từ nay đến khoảng giữa tuần sau là nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C.

PHÚC HẬU

