Sản phẩm giảm đường, không bổ sung đường: Xu hướng dinh dưỡng vì sức khỏe

Đường trong thực phẩm có vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều đường trong khẩu phần ăn hằng ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và thói quen ăn uống của trẻ em. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc kiểm soát lượng đường bổ sung, ưu tiên thực phẩm có vị ngọt tự nhiên là các giải pháp quan trọng để phòng ngừa thừa cân, béo phì và các bệnh chuyển hóa ngay từ lứa tuổi học đường.

Trong bối cảnh gia tăng các bệnh mạn tính không lây và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe

Nên ưu tiên vị ngọt tự nhiên trong thực phẩm

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), cho biết đường tinh luyện và nước ngọt chủ yếu chỉ cung cấp năng lượng, trong khi hầu như không chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu. Vì vậy, nếu tiêu thụ quá mức sẽ dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì ở trẻ em cũng như các bệnh chuyển hóa khác.

Bên cạnh đó, các chất tạo ngọt nhân tạo thường có độ ngọt cao gấp nhiều lần đường thông thường. Điều này có thể “đánh lừa” vị giác, khiến trẻ dần quen với vị ngọt đậm và có xu hướng từ chối các thực phẩm lành mạnh có vị thanh nhẹ như rau xanh hay trái cây tự nhiên.

Theo tài liệu từ tháp dinh dưỡng hợp lý cho các lứa tuổi của Viện Dinh dưỡng Quốc gia ban hành năm 2025, lượng đường tự do khuyến nghị đối với trẻ từ 3-11 tuổi là dưới 15g/ngày, còn trẻ từ 12-17 tuổi là dưới 25g/ngày. Chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sử dụng các thực phẩm ít đường, không bổ sung đường, thực phẩm sử dụng vị ngọt tự nhiên từ chính nguyên liệu thay vì chất tạo ngọt nhân tạo hoặc đường tinh luyện; và nên dùng các thực phẩm tự nhiên như rau, củ, trái cây tươi...

Trong bối cảnh gia tăng các bệnh mạn tính không lây và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm – đồ uống đã có động thái giảm lượng đường trong sản phẩm. Trong số đó, Tập đoàn TH được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi chiến lược này, thông qua việc phát triển nhiều sản phẩm không bổ sung đường tinh luyện hoặc ít đường và thay thế bằng các nguyên liệu tự nhiên, hướng tới góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng.

Ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm giảm đường và không đường

Theo định hướng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng, nhiều năm qua TH đã ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng để mỗi sản phẩm đều đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, phù hợp với các giá trị cốt lõi "Hoàn toàn từ thiên nhiên" và “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Sau thành công với sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK, TH tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp dinh dưỡng mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng. Từ năm 2013, doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng ít đường, thời điểm mà thị trường Việt Nam vẫn phổ biến các dòng sữa có vị ngọt đậm. Từ sau đó, doanh nghiệp không ngừng sáng tạo các sản phẩm không bổ sung đường, giảm lượng đường bổ sung và tạo những dấu ấn nổi bật về giảm đường trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Lượng đường tự do khuyến nghị đối với trẻ từ 3-11 tuổi là dưới 15g/ngày, còn trẻ từ 12-17 tuổi là dưới 25g/ngày

Đặc biệt, năm 2018, TH ra mắt dòng sữa hạt không bổ sung đường tinh luyện – TH true NUT, với vị ngọt tự nhiên từ quả chà là và các loại hạt. Tiếp theo đó là hàng loạt sản phẩm không bổ sung đường tinh luyện như Sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK HILO giàu canxi ít béo, Sữa chua vị tự nhiên TH true YOGURT, Nước trái cây TH true JUICE, Nước gạo TH true RICE, Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK GOLD – sữa dinh dưỡng cho người lớn, Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi TH true FORMULA, và gần đây nhất là các sản phẩm sữa thực vật – Sữa yến mạch TH true OAT, Trà tự nhiên không đường TH true TEA...

Định hướng phát triển sản phẩm không đường và giảm đường từng được Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ nhiều lần. Đơn cử tại lễ ra mắt bộ sản phẩm TH true NUT năm 2018, bà đã nói: "Khắp thế giới giờ đâu đâu cũng bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, những căn bệnh mạn tính không lây của thế kỷ. Tôi đưa ra các bộ sản phẩm không dùng đường là vì vậy, thay vào đó là vị nguyên chất từ các loại quả, hạt tự nhiên".

Ưu tiên thực phẩm có vị ngọt tự nhiên cũng là xu hướng được nhiều người lựa chọn

Những năm gần đây, rất nhiều sản phẩm mới ra mắt và sản phẩm cải tiến của TH là sản phẩm không đường hoặc đã được điều chỉnh giảm đường. Việc cân bằng giữa chiến lược giảm đường và hương vị sản phẩm là thách thức lớn trong quá trình phát triển sản phẩm, đặc biệt là việc tìm kiếm các giải pháp thay thế để không sử dụng đường tinh luyện mà vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon của sản phẩm đáp ứng khẩu vị của người tiêu dùng.

Để làm được điều này, hướng đi của TH là nghiên cứu, ứng dụng nguyên liệu mới nhưng vẫn đảm bảo nguồn gốc từ tự nhiên. Theo chia sẻ từ đại diện bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tập đoàn, các sản phẩm giảm đường và không bổ sung đường là một trong những lựa chọn giúp người tiêu dùng kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể, phù hợp với xu hướng dinh dưỡng lành mạnh hiện nay. Việc giảm tiêu thụ đường khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và lối sống khoa học sẽ góp phần hạn chế nguy cơ dư thừa năng lượng, từ đó hỗ trợ phòng ngừa thừa cân, béo phì và các bệnh rối loạn chuyển hóa.

Đối với trẻ em, hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm ít đường ngay từ sớm còn giúp giảm sự phụ thuộc vào vị ngọt đậm, tạo điều kiện để trẻ dễ dàng chấp nhận các thực phẩm tự nhiên như rau xanh, trái cây và ngũ cốc. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chế độ ăn uống cân bằng trong suốt quá trình phát triển.

Xu hướng giảm đường không còn là một lựa chọn dành riêng cho một đối tượng cụ thể, mà đang dần trở nên phổ biến trong bối cảnh các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm được nghiên cứu để giảm đường, không bổ sung đường nhưng vẫn bảo đảm giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chế độ ăn lành mạnh trẻ nhỏ cũng như cho mọi lứa tuổi.

TÔ HỘI