Baosteel Can Making Việt Nam: Tài trợ phòng máy cho Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành phòng thực hành máy tính tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore

Công trình do Công ty TNHH Baosteel Can Making Việt Nam tài trợ các thiết bị giáo dục gồm 11 bộ máy tính, tổng kinh phí 235 triệu đồng, góp phần nâng cao điều kiện học tập, thực hành cho học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động hợp tác thiết thực giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số.

Phòng thực hành máy tính do Công ty TNHH Baosteel Can Making Việt Nam tài trợ, góp phần nâng cao điều kiện học tập và thực hành cho học sinh, sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Lê Tuấn Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore cho biết, từ khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào cuối năm 2024 giữa nhà trường, Công ty TNHH Baosteel Can Making Việt Nam và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vũ Hán (Trung Quốc), các bên đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như đưa 29 học sinh, sinh viên sang thực hành, thực tập tại Trung Quốc; cử 7 cán bộ, giảng viên tham quan, học tập kinh nghiệm và tăng cường kết nối việc làm cho sinh viên. Nhà trường sẽ khai thác hiệu quả các thiết bị được tài trợ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đáp lại sự đồng hành của doanh nghiệp, ông Liu Qian Fu, Phó Giám đốc Baosteel Packaging Southeast Asia Business, Phó Giám đốc Baosteel Can Making Việt Nam, Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) và Baosteel Can Making Malaysia cho biết, doanh nghiệp mong muốn góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ số, đồng thời tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

VĂN SƠN