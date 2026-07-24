Nhà máy Tây Ninh đánh dấu bước tiến công nghệ của Suntory Pepsico Việt Nam

Hệ thống điện mặt trời áp mái hơn 22 nghìn mét vuông tại Nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh

Công nghệ tiên tiến kiến tạo năng lực sản xuất mới

Với tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, Nhà máy Tây Ninh đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường 100 triệu dân tại Việt Nam. Tọa lạc tại Khu công nghiệp IDICO Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, trên diện tích hơn 20 hecta, đây là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của Suntory PepsiCo Việt Nam, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á. Không chỉ gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và khu vực, dự án còn thể hiện xu hướng đầu tư thế hệ mới, trong đó công nghệ, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững được đặt làm trọng tâm ngay từ đầu.

Điểm khác biệt của Nhà máy Tây Ninh không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở việc tích hợp đồng bộ các hệ thống tự động hóa, công nghệ số và sản xuất thông minh ngay từ khâu thiết kế đến vận hành.

Bên cạnh các hệ thống tự động hóa và sản xuất thông minh, nhà máy cũng được phát triển theo tiêu chuẩn LEED Gold, ứng dụng các giải pháp như biomass và điện mặt trời nhằm tối ưu hiệu quả vận hành.

Không chỉ tạo ra những thay đổi trong cách thức vận hành sản xuất, Nhà máy Tây Ninh còn được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao tại địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh: “Dự án nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh không chỉ là một dự án sản xuất quy mô lớn mà còn là điển hình về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững. Sự hiện diện của nhà máy Suntory PepsiCo trên đất Tây Ninh hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng, chuyển giao phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.”

Hơn 3 thập kỷ cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Nhà máy Tây Ninh không chỉ đánh dấu một khoản đầu tư mới, mà còn là cột mốc tiếp theo trên hành trình hơn 30 năm Suntory PepsiCo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Từ mạng lưới sáu nhà máy trên toàn quốc, doanh nghiệp không ngừng mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của ngành nước giải khát cũng như tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Suntory PepsiCo Việt Nam kiên định theo đuổi triết lý “Phát triển vì những điều tốt đẹp” và giá trị cốt lõi “Đóng góp lại cho xã hội”, thể hiện trong những khoản đầu tư vào công nghệ hay các mô hình sản xuất hiện đại, mà còn được lan tỏa thông qua những sáng kiến tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng và môi trường.

Một trong những chương trình tiêu biểu là “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, được Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước cho thế hệ trẻ. Tính đến cuối năm 2025, chương trình đã mang lại lợi ích cho hơn 1,4 triệu học sinh và 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ xây dựng và cải tạo hơn 200 công trình nước sạch tại trường học trên cả nước. Riêng tại Tây Ninh, chương trình dự kiến sẽ tiếp cận hơn 140.000 học sinh thông qua hoạt động đào tạo giáo viên trong giai đoạn 2024 - 2026, góp phần lan tỏa ý thức sử dụng và bảo vệ nguồn nước bền vững ngay từ lứa tuổi học đường.

Các hoạt động học tập kết hợp trải nghiệm về bảo tồn nguồn nước

Nhà máy Tây Ninh không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn đánh dấu bước tiến của Suntory PepsiCo Việt Nam trong việc xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến với định hướng phát triển bền vững, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam.

THÁI HOÀNG