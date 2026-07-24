Cathay United Bank – Chi nhánh TPHCM nhận giải “Khoản vay hợp vốn của năm - thị trường Việt Nam”

Ngân hàng Cathay United - Chi nhánh TPHCM (CUBHCM) vừa được vinh danh với giải thưởng "Khoản vay hợp vốn của năm – thị trường Việt Nam" tại Asian Banking & Finance’s Corporate & Investment Banking Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận vai trò nổi bật của ngân hàng trong thương vụ vay hợp vốn bền vững dành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong thương vụ này, CUBHCM đảm nhiệm vai trò một trong các Đơn vị Thu xếp chính được chỉ định, Bảo lãnh phát hành và Điều phối sổ lệnh (MLAUB). Khoản vay ban đầu có quy mô 1 tỷ USD, sau đó được nâng lên 1,563 tỷ USD (hơn 41.000 tỷ đồng), trở thành khoản vay hợp vốn lớn nhất cùng loại tại Việt Nam đến nay.

Nguồn vốn được sử dụng để tài trợ các dự án xanh, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội. Thương vụ được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho tài chính bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm, CUBHCM là cầu nối tài chính giữa doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam, đồng thời sở hữu năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực tài trợ hợp vốn.

ĐỨC VINH