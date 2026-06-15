Đại nhạc hội “Thanh Xuân” kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc

Được xây dựng như một hành trình cảm xúc, đại nhạc hội “Thanh Xuân” kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ, từ những năm tháng đấu tranh, cống hiến vì Tổ quốc đến hình ảnh lớp thanh niên năng động, sáng tạo và hội nhập trong thời đại mới.

Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 27-6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự trực tiếp. Ảnh: TP

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, cho biết chương trình không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là không gian kết nối những giá trị đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thái An, thông qua âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh sân khấu, mỗi khán giả có thể tìm thấy một phần ký ức của mình, đồng thời cảm nhận rõ nhịp đập của thế hệ trẻ hôm nay: năng động, tự tin, sáng tạo, nhân văn và giàu khát vọng.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại họp báo. Ảnh: TP

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh âm nhạc có khả năng kết nối con người, nuôi dưỡng tình yêu thương và lan tỏa những cảm xúc tích cực. Một giai điệu có thể giúp con người thêm yêu quê hương, một bài hát có thể đem lại niềm tin và sự sẻ chia cho người trẻ.

Với tinh thần đó, chương trình nghệ thuật “Thanh Xuân” được kỳ vọng trở thành “bản hòa ca của khát vọng”, nơi hàng chục ngàn khán giả cùng hướng về tương lai đất nước bằng tình yêu và trách nhiệm.

Ca sĩ Hà Myo, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu biểu diễn chào mừng tại buổi họp báo công bố chương trình nghệ thuật Thanh Xuân. Ảnh: TP

Chương trình gồm 3 phần: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ; quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, Double2T, Hà Myo, Hoaprox cùng nhiều gương mặt trẻ khác.

Đặc biệt, sự góp mặt của những nghệ sĩ từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng góp phần làm nổi bật thông điệp của chương trình: tôn vinh những người trẻ dám theo đuổi đam mê, sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, vé được phát miễn phí nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới đông đảo công chúng, qua đó lan tỏa tinh thần sống đẹp, cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.

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VĨNH XUÂN