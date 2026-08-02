Rước lửa thiêng trước “đại hội võ lâm” quốc tế tại Gia Lai

Ngày 2-8, Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX cùng các đoàn võ cổ truyền, đại võ sư trong nước và quốc tế tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoạt động cũng góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Gia Lai - vùng đất hội tụ tinh hoa đại ngàn và miền đất võ, quê hương của các thủ lĩnh phong trào nông dân Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.

Lễ dâng hương, đọc văn tế xin rước ngọn lửa thiêng về Nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương, đọc văn tế xin rước ngọn lửa thiêng về Nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn, phường Quy Nhơn.

Ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng vận động viên võ cổ truyền xin rước ngọn lửa thiêng. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sau nghi lễ, các võ sư, vận động viên rước ngọn lửa thiêng vượt hàng chục kilômét về Sân vận động Quy Nhơn, phục vụ lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Các vận động viên võ cổ truyền rước ngọn lửa thiêng từ Bảo tàng Quang Trung về đô thị biển Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

* Cùng ngày, đoàn công tác dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên, thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cùng các võ sư dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Các đại biểu, đại võ sư, huấn luyện viên, vận động viên và võ sinh tri ân công đức Tây Sơn Tam Kiệt, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và các hoạt động của liên hoan diễn ra thành công.

Các phái đoàn võ cổ truyền trong nước và quốc tế dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Liên hoan chính thức khai mạc lúc 20 giờ ngày 2-8 với đại cảnh nghệ thuật mang chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, đêm khai mạc được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tôn vinh tinh hoa võ học dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Liên hoan quy tụ các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Marocco, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan… cùng hàng chục đoàn trong nước.

NGỌC OAI