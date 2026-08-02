Rước lửa thiêng trước “đại hội võ lâm” quốc tế tại Gia Lai

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ và tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Hoạt động cũng góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Gia Lai - vùng đất hội tụ tinh hoa đại ngàn và miền đất võ, quê hương của các thủ lĩnh phong trào nông dân Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.
Tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương, đọc văn tế xin rước ngọn lửa thiêng về Nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn, phường Quy Nhơn.
Ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Sau nghi lễ, các võ sư, vận động viên rước ngọn lửa thiêng vượt hàng chục kilômét về Sân vận động Quy Nhơn, phục vụ lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.
* Cùng ngày, đoàn công tác dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên, thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.
Các đại biểu, đại võ sư, huấn luyện viên, vận động viên và võ sinh tri ân công đức Tây Sơn Tam Kiệt, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và các hoạt động của liên hoan diễn ra thành công.
Liên hoan chính thức khai mạc lúc 20 giờ ngày 2-8 với đại cảnh nghệ thuật mang chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”.
Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, đêm khai mạc được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tôn vinh tinh hoa võ học dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.
Liên hoan quy tụ các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Marocco, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan… cùng hàng chục đoàn trong nước.