Gần 1.000 võ sư, võ sinh khai hội võ cổ truyền quốc tế tại Gia Lai

Sự kiện quy tụ gần 1.000 võ sư, võ sinh, vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Các phái đoàn võ thuật cổ truyền trong nước, thế giới diễu hành tại lễ khai mạc

Mở đầu chương trình là lễ diễu hành của các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italy, Liên bang Nga, Marocco, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan… cùng hàng chục đoàn trong nước. Đoàn diễu hành tạo không khí sôi động, thể hiện sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế.

Phái đoàn võ thuật thế giới tại lễ khai mạc

Phái đoàn võ thuật cổ truyền Trung Quốc tại lễ khai mạc

Đoàn võ thuật cổ truyền Gia Lai gây ấn tượng với đội hình hàng trăm võ sư, võ sinh, võ sinh nhí và vận động viên, cho thấy phong trào luyện tập phát triển rộng khắp và sự kế thừa giữa các thế hệ trong gìn giữ, phát huy tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam.

Các đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai với số lượng võ sinh đông đảo

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa bằng ngọn lửa thiêng được rước từ Bảo tàng Quang Trung. Ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường của dân tộc và sự lan tỏa các giá trị võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phái đoàn võ thuật cổ truyền TP Hồ Chí Minh diễu hành tại sự kiện

Liên hoan lần thứ IX đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, từ năm 2006 đến 2026. Qua 8 kỳ tổ chức, liên hoan đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quốc tế, góp phần quảng bá võ cổ truyền và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, liên hoan không chỉ là ngày hội võ thuật mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam. Võ cổ truyền được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, kết tinh sức mạnh, đạo lý và tinh thần thượng võ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trong không gian phát triển mới của tỉnh, võ cổ truyền từ miền đất võ gặp đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần thượng võ hòa cùng không gian văn hóa cồng chiêng, tạo nên sự giao hòa độc đáo giữa các giá trị văn hóa.

"Di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền. Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối. Và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Các võ sư, võ sinh cổ truyền quốc tế tham dự sự kiện

Dịp này, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương, cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, gồm 3 chương: “Âm vang hào khí Việt Nam”, “Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa” và “Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa”.

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