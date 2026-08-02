Gia Lai tổ chức đại cảnh nghệ thuật tại liên hoan võ cổ truyền quốc tế

Ngày 2-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin về đại cảnh nghệ thuật chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng" trong lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX, lúc 20 giờ cùng ngày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Gia Lai).

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, đêm khai mạc được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, võ thuật, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tôn vinh tinh hoa võ học dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức diễu hành với Quốc kỳ Việt Nam, biểu trưng liên hoan, khối Hồng kỳ cùng các đoàn võ thuật quốc tế, các đoàn trong nước và đoàn chủ nhà Gia Lai. Liên hoan quy tụ các đoàn võ thuật đến từ Pháp, Italia, Liên bang Nga, Maroc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan... cùng hàng chục đoàn trong nước, tạo nên không gian giao lưu đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ.

Đêm khai mạc kỳ vọng sẽ là đại cảnh nghệ thuật kết hợp giữa nhiều loại hình đặc sắc

Sau nghi thức thắp sáng đài lửa - biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và sự tiếp nối dòng chảy võ học Việt Nam, chương trình nghệ thuật được trình diễn qua ba chương: "Âm vang hào khí Việt Nam", "Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa" và "Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa". Bằng âm nhạc, múa, võ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện lịch sử dựng nước, giữ nước, tôn vinh miền đất võ và hành trình hội nhập của võ cổ truyền Việt Nam…

Nối dài chuỗi sự kiện, lễ hội lớn đến hết năm 2026 Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sự kiện lần này không chỉ dừng ở một kỳ liên hoan võ thuật mà được nâng tầm thành “Tuần lễ Võ cổ truyền” quốc tế. Đây là dịp giao lưu giữa các môn phái trong nước và quốc tế, đồng thời được định hướng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai như điểm đến của các sự kiện văn hóa, thể thao tầm quốc tế. Võ Cổ truyền Bình Định đang được lưu giữ, kế thừa và phát triển mạnh ở Gia Lai Sự kiện cũng góp phần quảng bá di sản đến bạn bè quốc tế, tạo động lực phát triển "kinh tế di sản". Đặc biệt, quy mô tổ chức và sự chung tay bảo tồn của cộng đồng sẽ là cơ sở quan trọng để củng cố hồ sơ đề cử Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm nay. Sau Tuần lễ Võ cổ truyền, Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn đến hết năm như: Lễ hội Hoa FLC, Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế tại Quy Nhơn, Giải Marathon VnExpress, chuỗi sự kiện mùa hè của Honda, Festival Cồng chiêng quốc tế gắn với mùa hoa dã quỳ tại Chư Đăng Ya, chương trình giao lưu các ngôi sao bóng đá và bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 vào tháng 12.

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NGỌC OAI