Đại tá Trần Văn Dương tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương

Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 21-1, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương (sinh năm 1973, quê quán quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đề nghị, Đại tá Trần Văn Dương trên cương vị mới tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, bám sát địa bàn, cùng với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; đặc biệt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

TUẤN QUANG