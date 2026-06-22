Xã hội

Đắk Lắk: Cứu người đàn ông dưới giếng sâu 30m

SGGPO

Sáng 22-6, lãnh đạo phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu một người đàn ông dưới giếng sâu 30m lên mặt đất an toàn.

Ứng cứu người đàn ông dưới giếng sâu 30m

Trước đó, tối 21-6, Công an phường Tân An nhận được tin báo của bà T., 77 tuổi, trú tại phường Tân An, về việc con trai là ông L.V.V., 36 tuổi, có biểu hiện bất thường, khóa cửa bên trong nhà, người thân gọi nhưng không phản hồi.

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Lực lượng cứu hộ xuống giếng cứu nạn nhân.

Công an phường Tân An có mặt tại hiện trường, phá cửa kiểm tra nhưng không phát hiện ông V. trong nhà. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nắp giếng trong khuôn viên nhà đã bị mở, còn ông V. đang ở dưới giếng.

Để cứu nạn nhân, Công an phường Tân An phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, triển khai phương án ứng cứu.

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Lực lượng chức năng đang ứng cứu nạn nhân.

Do giếng sâu khoảng 30m, không gian hẹp, thiếu oxy, lực lượng cứu nạn đã thả bình oxy xuống cho nạn nhân, đồng thời triển khai thiết bị chuyên dụng để tiếp cận.

Một chiến sĩ được trang bị đầy đủ bảo hộ, đu dây xuống đáy giếng để tiếp cận ông V. Sau hơn 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Ông V. sau đó được đưa đến bệnh viện để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

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MAI CƯỜNG

Từ khóa

Công an phường Tân An Đáy giếng Tân An Ứng cứu người đàn ông giếng

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