Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang giữa rừng

Ngày 15-10, một lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 12m trên địa bàn xã này.

Khoảng 7 giờ sáng 14-10, ông Phan Văn H. (63 tuổi, trú thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc) đi cắt cỏ, phát chồi keo tại rẫy gần nhà. Đến tối, không thấy ông trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo chính quyền địa phương.

z7119577584364_6f5c0bde24de64de53de8939f023d216.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực cứu ông H.

Ngay trong đêm 14-10, UBND xã Phù Mỹ Bắc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Công an xã và lực lượng an ninh trật tự tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 8 giờ 50 sáng 15-10, lực lượng phát hiện ông H. nằm dưới đáy giếng bỏ hoang trong rẫy keo ở thôn Tân Ốc (xã Phù Mỹ Bắc). Giếng sâu khoảng 12m, miệng giếng chỉ rộng hơn 1m, lại bị cây cối che phủ nên rất khó nhận biết.

Do địa hình hiểm trở, lực lượng tại chỗ không có phương tiện chuyên dụng, Công an xã đã liên hệ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đến hỗ trợ.

z7119577584319_3f92386796c5781a53dadd02e1b821c6.jpg
Lực lượng quân sự đưa ông H. ra khỏi rừng keo để cấp cứu

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nạn nhân được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (Gia Lai) cấp cứu. Hiện sức khỏe ông H. đã qua cơn nguy kịch.

z7119577619843_34f2284d94026151d9647913f8675396.jpg
UBND xã Phù Mỹ Bắc trao bằng khen cho tổ cứu hộ

Chiều 15-10, UBND xã Phù Mỹ Bắc tổ chức khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, trong đó biểu dương tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã vì tinh thần trách nhiệm, cứu người kịp thời.

NGỌC OAI

Cứu người nạn nhân rơi xuống giếng hoang cứu hộ công an người dân cảnh sát Gia Lai Phù Mỹ Bắc bệnh viện

