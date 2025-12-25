Đảm bảo nguồn khí thiên nhiên cho khách hàng tiêu thụ

Kho chứa LPG của PV GAS tại phường Tân Phước, TPHCM

Ngày 25-12, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) phát thông báo do bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc PV GAS D ký.

Thông báo nêu rõ: “PV GAS D luôn đảm bảo đủ nguồn khí thiên nhiên cho tất cả các khách hàng tiêu thụ khí, phù hợp với các quy định của pháp luật, nhu cầu của các bên và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc ưu tiên cấp khí cho sản xuất điện hàng năm; luôn sẵn sàng cung cấp khí thiên nhiên nhập khẩu cho tất cả các khách hàng tiêu thụ khí có nhu cầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục”.

PV GAS D cũng thông tin, trước tình hình các nguồn khí trong nước suy giảm tự nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, hàng năm nguồn khí thiên nhiên được ưu tiên cung cấp cho sản xuất điện; trong trường hợp cần thiết, có thể giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Vì vậy, để bảo đảm nguồn cung ổn định, PV GAS D đã chủ động bổ sung nguồn khí nhập khẩu cung cấp cho khách hàng, hoàn chỉnh chuỗi cung ứng khí thiên nhiên bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, đồng thời cung cấp các giải pháp năng lượng tích hợp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Từ năm 2024, PV GAS/PV GAS D đã triển khai gói giải pháp năng lượng tối ưu với mô hình kinh doanh tích hợp, cung cấp đa dạng các sản phẩm khí thiên nhiên như NG (khí thấp áp), CNG, LNG, LPG, có thể thay thế lẫn nhau, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về sản phẩm, nguồn cung linh hoạt, ổn định, chất lượng cao.

Qua đó, PV GAS D một lần nữa cam kết mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khí của tất cả khách hàng tiêu thụ.

PV GAS D là công ty thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), là đơn vị cung cấp khí hàng đầu Việt Nam cho các hộ tiêu dùng công nghiệp, với khối lượng khí tiêu thụ hàng năm trên 1 tỷ Sm³ (mét khối tiêu chuẩn, thường ở điều kiện 150C và 1 atm) từ nguồn khí trong nước và nhập khẩu. Với hệ thống phân phối khí thiên nhiên trên toàn quốc và hơn 23 năm kinh nghiệm, PV GAS D đã cung cấp an toàn, ổn định hơn 13 tỷ Sm³ khí thiên nhiên làm nhiên liệu cho hơn 130 hộ tiêu thụ công nghiệp và giao thông vận tải.

THÀNH HUY