Thị trường pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026: Nguồn cung tăng, vẫn “thổi giá”

Dù sản lượng năm nay tăng so với các năm trước, thị trường vẫn xuất hiện tình trạng "loạn giá", "thổi giá".

Từ đầu tháng 1 đến ngày 12-2, pháo hoa dân dụng (không tiếng nổ) do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121, thuộc Bộ Quốc phòng) sản xuất được tiêu thụ mạnh trên cả nước.

Theo Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Nhà máy Z121, dịp tết năm nay, nhà máy duy trì 2 dây chuyền sản xuất tại phía Bắc và đưa vào vận hành thêm 1 dây chuyền tại xã Phước Hòa (TPHCM), đẩy mạnh tự động hóa, nâng công suất lên hơn 12 triệu sản phẩm các loại.

Các loại pháo hoa chủ đạo Tết Bính Ngọ 2026

Chủng loại chủ đạo năm nay gồm giàn phun hoa (màu tím), phun viên (màu đỏ), phun viên nhấp nháy (màu xanh) loại 25 và 36 ống… Đây là các sản phẩm được phép kinh doanh theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Tại Hà Nội, khảo sát ở khu vực Hà Đông, Dương Nội, Cầu Giấy, An Khánh, Ngã Tư Sở…, nhiều cửa hàng báo giá giàn phun viên hoặc phun viên nhấp nháy ở mức 430.000-450.000 đồng/giàn, trong khi giá niêm yết của nhà máy là 300.000-320.000 đồng/giàn. Riêng giàn phun hoa (vỏ hộp màu tím) được báo giá tới 750.000 đồng/giàn, có nơi 850.000-900.000 đồng/giàn, trong khi giá niêm yết với sản phẩm này chỉ có 280.000 đồng/giàn.

Loại giàn phun hoa đang được các cơ sở kinh doanh thổi giá

Một chủ cửa hàng tại Hà Nội cho biết, giá nhập đã ở mức trung bình khoảng 650.000 đồng/giàn đối với loại phun hoa, nên chỉ lãi vài chục ngàn. Theo phản ánh của một số người kinh doanh, loại này khan hiếm, pháo bắn cao hơn, số lượng hạn chế, được sản xuất và tung ra thị trường muộn hơn các dòng khác.

Vận chuyển pháo hoa đến các điểm tiêu thụ

Đáng chú ý, nhiều cửa hàng vì bán với giá vượt quy định nên không ghi đúng giá thực tế trên hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn đầy đủ. Việc này khiến người mua khó chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi cần thiết. Theo quy định, pháo hoa dân dụng được phép sử dụng không có tiếng nổ, có nguồn gốc rõ ràng và mua tại cơ sở đủ điều kiện kinh doanh.

Trên môi trường mạng, tình trạng rao bán pháo hoa diễn ra công khai. Giá chào bán không đồng nhất, cao hơn giá nhà sản xuất công bố. Ghi nhận của PV Báo SGGP từ tháng 12-2025 đến tháng 1-2026, loại giàn 100 phun viên liền khối (100 ống đúc liền một bệ) được bán tới 9-10 triệu đồng/bệ. Từ đầu tháng 2 đến nay, giá loại này đã giảm còn 6-7 triệu đồng/bệ.

Cùng với “loạn giá”, các hành vi lừa đảo qua mạng tiếp tục xuất hiện, như giao pháo giả, pháo tự chế hoặc chiếm đoạt tiền đặt cọc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ mua tại điểm bán chính thức, hạn chế giao dịch qua trung gian hoặc mạng xã hội.

Về quản lý, lực lượng chức năng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về giá và kinh doanh pháo. Công an tại các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn chặn pháo nổ, pháo nhập lậu và thông báo những địa điểm kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được cấp phép. Các loại pháo có tiếng nổ, không thuộc danh mục được phép, bị cấm lưu hành.

Liên quan thương mại điện tử, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, đơn vị đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ gian hàng, sản phẩm vi phạm, trong đó có pháo hoa và pháo nổ, trước cao điểm Tết 2026. Việc mua bán phải thực hiện qua tổ chức, doanh nghiệp được phép kinh doanh theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

PHÚC HẬU